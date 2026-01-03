İSTANBUL 14°C / 13°C
3 Ocak 2026 Cumartesi
  • Türk mühendisler üretti! Mavi Vatan'ın yeni süper silahı gündemlerinde: Savaşa hazır vaziyette
Savunma

Türk mühendisler üretti! Mavi Vatan'ın yeni süper silahı gündemlerinde: Savaşa hazır vaziyette

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen BALKIN 130 mm ÇAF-S karşı tedbir mühimmatı yabancı basında gündem oldu. Haberde BALKIN mühimmatının, radar güdümlü tehditleri şaşırtmak için radarı yansıtan parçacık bulutları yayarak, modern gemisavar füzelerine karşı gemi savunmasını güçlendireceği ifade edildi. Haberde ayrıca BALKIN'ın geniş bir frekans aralığında çalıştığı ve bu sayede modern radar arayıcılarına karşı bile potansiyel olarak etkili olabileceği ifade edildi.

3 Ocak 2026 Cumartesi 18:35
Türk mühendisler üretti! Mavi Vatan'ın yeni süper silahı gündemlerinde: Savaşa hazır vaziyette
ABONE OL

Türk savunma sanayi firmalarının Mavi Vatan'a güç takviyeleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak MKE tarafından geliştirilen BALKIN karşı tedbir mühimmatı, test atışlarını başarıyla noktaladı.

Türkiye'nin savaş gemilerini tehditlere karşı koruyacak yeni savunma sistemi BALKIN yabancı basında da geniş yer buldu.

NextGen Degense internet sitesinde yer alan habere göre, Türkiye'nin yeni füze sisteminin, radar güdümlü saldırıları şaşırtmayı ve gemilerinin savunma kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor.

"YOĞUN BİR BULUT OLUŞTURUYOR"

MKE tarafından geliştirilen BALKIN adlı 130 mm'lik mühimmatın, füze patlatıldıktan sonra havada dağılan "özel parçacıklar" taşıdığı vurgulandı.

Bu parçacıkların, radyo frekanslı güdümlü füzeleri yanıltmayı ve deniz platformlarını doğru bir şekilde vurmalarını engellemeyi amaçlayan, "yüksek radar yansıtıcılığına" sahip yoğun bir bulut oluşturduğu aktarıldı.

BALKIN'ın geniş bir frekans aralığında çalıştığı ve bu sayede modern radar arayıcılarına karşı bile potansiyel olarak etkili olabileceği dile getirildi.

Haberde, mühimmatın deniz kuvvetlerinin korunma seviyesini önemli ölçüde artıracağı ve Türk askerine önemli bir koruma sağlayacağı belirtildi.

"SAVAŞA HAZIR DURUMDA"

BALKIN'ın deniz platformu testlerini tamamladığı ifade edilen haberde seri üretime geçmeye hazır olduğu vurgulandı. Savaşa hazır durumda olduğunun altı çizilen mühimmata ilişkin haberde ayrıca BALKIN'ın satış için çok sayıda ülkenin ilgisini çekebilecek kıymetli bir deniz silahı olduğu ifade edildi.

BALKIN mühimmatının hem taktiksel hem de ihracat açısından kritik öneme sahip olduğu, yurt içinde ve yurt dışında deniz kuvvetlerini güçlendirmek için potansiyel bir araç olarak çok sayıda ülke tarafından kullanılabileceği aktarıldı.

