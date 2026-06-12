Şirketten yapılan açıklamaya göre, NATO ve Avrupa savunma ekosisteminin önemli fuarlarından Eurosatory 2026, bu yıl 15-19 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te kapılarını açacak. 1967 yılından bu yana geleceğin savunma trendlerine yön veren organizasyonda, Türk savunma sanayisinin alanında öncü şirketleri, yenilikçi vizyonu ve son teknoloji ürün gamıyla yerini alacak.



Fuarda, 61 ülkeden 2 binden fazla katılımcı 90'ı aşkın ülkeden üst düzey delegasyon ve 40 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ağırlanırken, CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS'in imzasını taşıyan vizyoner teknolojiler küresel savunma vitrinine çıkacak.

Eurosatory, ülkelerin savunma tedarik kararlarında ve ihracat fırsatlarında kaldıraç görevi üstlenen kritik platformlardan biri olarak kabul ediliyor. Dünya basınının da mercek altına alacağı fuarda CANiK ve grup şirketleri, yenilikçi ve inovatif stant konseptiyle sadece bir üretici değil, aynı zamanda geleceğin savunma konseptlerini inşa eden bir teknoloji grubu olarak yer alacak. Sektör profesyonelleri ve seçkin delegasyonlarla bir araya gelecek grup, stratejik işbirliklerine imza atarak küresel pazardaki payını daha da büyütmeyi hedefliyor.



CANiK, yeni nesil tabancalar ve eğitim kitleriyle etkinliğe katılacak. Küresel pazarda rüştünü ispatlamış, NATO ve güvenlik güçlerinin öncelikli tercihleri arasında yer alan tüm aktif satıştaki tabancaların yanı sıra RADIAN işbirliğiyle geliştirilen, kompakt yapısı ve entegre kompansatöre sahip yeni nesil taşıma tabancası PRIME RADIAN, uluslararası vitrine çıkacak. Ayrıca tabancaları "force-on-force" simülasyonlarına uygun hale getiren CANiK markalı MT-X dönüşüm kitleri ve mühimmatları da eğitim odaklı çözümler olarak sergilenecek.

CANiK'in 12.7x99 mm (.50 cal) sınıfındaki yerli üretim makineli tüfek çözümleri kara ve deniz platformlarındaki gücünü gösterirken, ailenin yeni ve ileri teknolojiye sahip üyesi, özellikle döner kanatlı hava araçlarına entegre edilen CANiK M3 FALCON fuarda ziyaretçilerle buluşacak. Özel operasyon kabiliyetlerini artıran düşük ses ve düşük alev izli M2 QCB Bastırıcı ve Alev Gizleyen Dönüşüm Kiti ile akıllı ve modüler uzaktan komutalı silah sistemlerine (RCWS) entegre gelişmiş kapalı refleks nişangahı MECANIK MOxL optik ve arayüzleri de profesyonellerin beğenisine sunulacak.

CANiK, orta kalibre top sistemleri alanındaki mühendislik gücünü, yıllık 400 adet top üretimine ulaşan üretim kapasitesiyle küresel pazara taşımaya devam ediyor. Grup şirketlerinden AEI Systems tarafından geliştirilen 30x113 mm VENOM LR, dünyanın en düşük geri tepmeye sahip ve ayarlanabilir atım hızına sahip top sistemlerinden biri olarak öne çıkarken, aynı zamanda hem ABD hem de Avrupa standartlarındaki mühimmatlarla tam uyumlu çalışabilen tamburalı top (revolver cannon) çözümü olma özelliğini taşıyor. Üstün entegrasyon kabiliyeti, operasyonel esnekliği ve sahada kendini kanıtlamış performansıyla VENOM LR, modern muharebe ortamlarının değişen ihtiyaçlarına güçlü, sürdürülebilir ve maliyet etkin bir çözüm sunuyor.



UNIROBOTICS de akıllı ve modüler uzaktan komutalı silah sistemlerini fuarda sergileyecek. Bu kapsamda hafif kara ve deniz platformları için optimize edilen kompakt TRAKON LITE serisi (12.7mm, Doğu Bloku mühimmatlarıyla uyumlu TRAKON LITE / 108 ve TRAKON LITE / 99) tanıtılacak. Ayrıca orta sınıf zırhlı araçlar için geliştirilen TRAKON 30, CANiK standının yanı sıra deniz versiyonuyla İspanyol ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen firmalarının standında yer alacak.



"STRATEJİK BİR BULUŞMA NOKTASI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarlarından Eurosatory 2026'da CANiK ve SYS Grup şirketleri olarak güçlü bir şekilde yer almaktan gurur duyduklarını belirtti.

Sürekli büyüyen ürün portföyleri, mühendislik kabiliyetleri ve yüksek üretim kapasiteleriyle yalnızca küresel savunma trendlerini takip eden değil, aynı zamanda bunlara yön veren şirketler arasında yer alma hedeflerine her geçen gün daha da yaklaştıklarını aktaran Aral, şunları kaydetti:



"Bu yıl Eurosatory'de, hafif silahlardan orta kalibre toplara, uzaktan komutalı silah sistemlerinden entegre savunma çözümlerine kadar uzanan geniş ürün ailemizi uluslararası ziyaretçilerle buluşturacağız. Özellikle son dönemde giderek artan insansız hava aracı tehditlerine karşı geliştirdiğimiz mobil ve katmanlı yakın hava savunma mimarimizi ön plana çıkaracağız. CANiK ağır makineli tüfek ailesi, VENOM LR 30x113 mm top sistemi ve UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON uzaktan komutalı silah sistemlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan bu konsept, günümüzün asimetrik tehditlerine karşı son derece etkili ve maliyet etkin bir çözüm sunuyor. Türk savunma sanayisinin küresel ölçekte yükselen gücünü temsil eden firmalardan biri olarak, Eurosatory 2026'yı yalnızca ürünlerimizi sergilediğimiz bir platform değil, aynı zamanda yeni işbirlikleri geliştirdiğimiz, mevcut ortaklıklarımızı güçlendirdiğimiz ve geleceğin savunma ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimizi paylaştığımız stratejik bir buluşma noktası olarak görüyoruz. Savunma teknolojilerinde yenilikçi yaklaşımımız, entegre üretim kabiliyetlerimiz ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle dost ve müttefik ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Aral, Eurosatory gibi küresel savunma fuarlarını yalnızca ürün sergiledikleri platformlar olarak değil, aynı zamanda ülkeler arası stratejik işbirliklerinin kurulduğu kritik merkezler olarak gördüklerini aktardı.

SYS Grup olarak bu etkinliklere katılmanın Türk savunma sanayisinin mühendislik gücünü ve yenilikçi vizyonunu dünyaya göstermeleri açısından büyük önem taşıdığına değinen Aral, "Savunma teknolojilerinde rekabet artık hız, inovasyon ve güvenilirlik üzerinden şekilleniyor. Eurosatory, bu dönüşümün nabzının attığı en önemli uluslararası arenalardan biri. Biz de burada hem mevcut ortaklıklarımızı güçlendiriyor, hem de geleceğin savunma çözümlerini küresel paydaşlarla şekillendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.