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Savunma

Türk mühendislerden kıskandıracak başarı! İki dev bir araya geldi

STM tarafından üretilen Döner Kanatlı Gözcü İnsansız Hava Aracı (İHA) TOGAN, İnsansız Kara Aracı (İKA) GÖLGE SÜVARİ'ye entegre edildi.

26 Kasım 2021 Cuma 10:55 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 10:55
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Türk Savunma Sanayii elini daha da güçlendirecek hamleleri peşi sıra sürdürüyor. Bu kapsamda STM tarafından üretilen TOGAN İHA, FNSS Savunma tarafından üretilen GÖLGE SÜVARİ İKA'ya entegre edildi.

Gelişme STM'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemimiz TOGAN ile kara araçları artık daha etkili! FNSS Savunma'nın insansız kara aracı GÖLGE SÜVARİ'ye konsept çalışma olarak entegre ettiğimiz TOGAN'ın görevini başarılı bir şekilde tamamladığı dakikalar..."

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