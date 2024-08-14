Türk mühendisleri olmadan F-35'ler uçamaz!

Türk mühendis Ergün Kırlıkovalı, Tercüman Genel Yayın Yönetmeni Melek Cevahiroğlu'na ABD'deki mesleki serüvenini ve F-35'lerdeki başarı yolunu anlattı.



Dünyanın en etkili savaş uçaklarından biri olan Lockheed Martin yapımı F-35'ler bir Türk'ün dokunuşuyla görünmezlik özelliğini kazandı. Türk mühendis Ergün Kırlıkovalı, "Bizim malzemeyi kullanmazsanız F-35 uçamaz" diyerek 18 yıldır tek tedarikçi firma olduklarını vurguladı.

"BİZİM MALZEMEYİ KULLANMAZSANIZ F-35 UÇAMAZ"

Kırlıkovalı, F-35'lere yönelik ürünlerin ARGE çalışmalarının sürekli sürdüğünü belirtirken, Lockheed Martin'in mevcut sisteme çok güvendiğini belirtti.

5. nesil savaş uçağının radarlara yakalanmaması için çok önemli bir ürün geliştirdiklerini ifade eden Türk mühendis Ergün Kırlıkovalı, "Eğer bizim malzemeyi kullanmazsanız F-35 uçamaz. Çünkü görünür radara. Yani 10 bin parça vardır. Onları bir araya getirirler. Ama uçamaz. Bizim malzemeyi koymaları lazım. Ondan sonra uçabilir. Sebebine gelince her bir F-35 uçağının üzerinde 80 bine yakın vida var. Bunlar metal ve görünür radarda. Biz malzemeyi veriyoruz. Bütün bu vidalar, tek tek tıkanır. Dolayısıyla radar ışınları uçağa çarptığı zaman onlar emilir, hiçbiri geri gitmediği için uçak görünmez olur. Biz bunu -tabii biz derken ben ama bizim firmamız, formül benimdir- 18 senedir üretiyoruz ve şu anda bulunduğumuz noktada da tek tedarikçiyiz." dedi.

F-35'LER GÖRÜNMEZLİK ÖZELLİĞİ NASIL KAZANIYOR?

Kırlıkovalı, F-35'lerin üzerinde 80 bine yakın vida bulunduğunu belirtirken, "Bunlar metal ve görünür radarda. Biz malzemeyi veriyoruz. Bütün bu vidalar, tek tek tıkanır. Dolayısıyla radar ışınları uçağa çarptığı zaman onlar emilir, hiçbiri geri gitmediği için uçak görünmez olur" ifadelerini kullandı.

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