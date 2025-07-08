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Savunma

Türk mühendisleri üretti! Türkiye TALAY ile dünyada bir ilke imza atacak

İHA pazarında adından bir hayli söz ettiren Türk savunma sanayisi, dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 'dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı' (İHA) TALAY üretime hazır yeni modeliyle 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) görücüye çıkacak.

AA8 Temmuz 2025 Salı 11:48 - Güncelleme:
Türk mühendisleri üretti! Türkiye TALAY ile dünyada bir ilke imza atacak
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Geçen yıl düzenlenen SAHA Expo fuarında ilk kez tanıtılan TALAY insansız hava aracı, IDEF 2025'te üretime hazır son modeliyle savunma sanayisindeki karar vericilerin ve profesyonellerin karşısına çıkacak.

Wing-in-Ground (yer etkisi) prensibiyle gerçekleştirilen test uçuşlarının ardından, serbest uçuş kabiliyetini de 100 metre irtifaya çıkararak kanıtlayan TALAY için deniz testlerinin tamamlanmasının ardından seri üretim sürecine geçilecek.

TALAY'ı geliştiren Solid AERO, Yonca Shipyard iş birliğiyle planlanan test-üretim faaliyetlerine yakın zamanda başlayacak. Bu iş birliği kapsamında TALAY'ın gövde entegrasyonundan nihai montajına kadar tüm aşamalar, yüksek kalite standartlarıyla yürütülecek.

Deniz üstü alçak irtifada operasyon yapabilme ihtiyacına bir cevap olarak geliştirilen TALAY, savunma, saldırı ve caydırıcılık görevlerinde etkili, yüksek performanslı bir platform olarak görev yapacak.

Deniz ve kıyı görevleri için optimize edilen bu yenilikçi İHA, kanat-yer etkisi (Wing-In-Ground) teknolojisini kullanarak deniz yüzeyinden sadece birkaç metre yükseklikte, radarların tespit edemeyeceği bir şekilde süzülerek hareket ediyor.

30 KİLOGRAM FAYDALI YÜKLE FARKLI GÖREVLER YAPABİLECEK

TALAY, katlanabilir kanatları sayesinde hızlı bir şekilde konuşlandırılabiliyor ve 30 kilograma kadar sensör ya da mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen araç, yaklaşık 3 saat uçuş süresi ve 200 kilometre operasyonel menzil sunuyor. Deniz durumu 3 şartlarında bile otonom ya da operatör kontrollü uçuş kabiliyetini ortaya koyan TALAY, devriye, keşif, saldırı ve kargo gibi farklı görevlere kolaylıkla adapte olabiliyor.

Kamikaze insansız deniz araçlarından (KIDA) daha üstün hız, menzil ve düşük iz profiliyle deniz ortamında rakipsiz performans sunduğu ifade edilen TALAY, normal taarruz görevlerinin yanı sıra top atak ve liman hedeflerine yönelik saldırı kabiliyetleri, opsiyonel mühimmat konfigürasyonlarıyla entegre edildi.

Optik, kızılötesi ve lazer sensör yükleri sayesinde istihbarat-gözetleme-keşif (ISR), caydırma ve doğrudan angajman operasyonlarını üstlenebilen TALAY, saatte 200 kilometreye ulaşan maksimum hızı ve deniz platformlarından daha hızlı reaksiyon veren manevra kabiliyetiyle kritik hedeflere süratle intikal edebiliyor.

Düşük radar kesit alanı ve sonar izi bırakmayan tasarımıyla tespit edilmeden operasyon gerçekleştirebilen TALAY, Katlanabilir yapısı ve hafif gövdesiyle, farklı platformlardan hızlı konuşlandırma imkanı sunuyor.

TALAY, Gelişmiş veri linkleri ve önceden yüklenen koordinatlarla "öğret ve tekrar et" modunda hassas görev icrası sağlayabiliyor.

- TESTLER YOĞUNLAŞTI, YETENEKLERİ DAHA DA GELİŞTİ

TALAY için yürütülen yoğun test çalışmaları ve ilk modelden elde edilen veriler doğrultusunda kanat profili ve gövde altı aerodinamik düzlem optimizasyonları yapıldı. Böylece yer etkisiyle verimlilik yüzde15 artırılarak yüzde 40 seviyesine çıkarıldı.

Kompozit gövde ve katlanabilir kanat mekanizmalarında yüksek mukavemetli, hafif alaşımlar tercih edildi. Taşınabilirlik ve hızlı konuşlandırma süreleri yarı yarıya azaltıldı.

Yeni nesil uçuş kontrol birimi; gelişmiş PID yerine model-tabanlı ve yapay zeka destekli uçuş yazılımıyla donatıldı. Bu sayede 100 metreye kadar serbest uçuşta daha stabil irtifa tutuşu sağlanıyor.

NE ZAMAN GÖREVE HAZIR OLACAK?

Deniz testleri tamamlandıktan hemen sonra, Ekim 2026 itibarıyla seri üretim hattı devreye alınacak.

Üretim hattından çıkan ilk seri örneklerin Ocak 2027 sonunda kullanıcı birliklerine teslim edilmesi planlanıyor.

Eğitim, lojistik ve destek altyapısı kurulduktan sonra, sahada tam taktik angajman ve ISR görevlerine 2027 başında çıkması hedefleniyor.

Yonca Shipyard ile gövde montaj ve son kontrol süreçleri taslak takvime alındı. Malzeme tedarik ve kalite kontrol protokolleri oluşturuldu.

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