Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Türk savunma sanayisinde milli ve modern sistemlere imza atan STM, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türk mühendisliğini dünya pazarlarına taşımaya devam ediyor.

STM, 20-23 Nisan'da Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek DSA 2026'ya katılarak Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Malezya'nın en önemli savunma çözüm ortaklarından biri haline gelen STM, fuarda özellikle bu ülke için yürüttüğü projeleri ön plana çıkaracak.

STM tarafından tasarlanan ve Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesine ilk korvet ihracatı olma özelliği taşıyan Malezya Kraliyet Donanması Littoral Mission Ship (LMS) Batch-2 Projesi'nde 3 geminin inşası İstanbul'da tüm hızıyla sürüyor.

Fuarda bu korvetlerin maketlerini sergileyecek olan STM, ayrıca Malezya'nın operasyonel ihtiyaçlarına özel geliştirdiği Çok Amaçlı Destek Gemisi (MRSS) tasarımını da katılımcıların beğenisine sunacak.

Denizaltı modernizasyonunda dünya çapındaki başarısını Pakistan ve Türk Donanması projeleriyle kanıtlayan STM, küçük boyutlu denizaltı STM500, insansız otonom sualtı aracı STM NETA, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL ve Milli Hücumbot maketlerini de DSA'da sergileyecek.

İnsansız sistemler alanında ise STM, 3 farklı ülke tarafından tercih edilen ve sınır güvenliğinde aktif rol oynayan Gözcü İHA TOGAN'ı, 4 kıtada 15'ten fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU'yu ve mühimmat bırakan İHA BOYGA'yı fuarda sergileyerek Türk savunma sanayisinin bu alandaki küresel rekabet gücünü temsil edecek.

"MİLLİ TEKNOLOJİLERİMİZLE ÜLKE EKONOMİMİZE KATKI SAĞLIYORUZ"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Malezya ile köklü işbirliğine ve ihracatın önemine değinerek, "Gerçekleştirdiğimiz her ihracatla, Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi dünyaya kanıtlarken ülkemiz ekonomisine de yüksek katma değerli bir ekonomik getiri sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Dost ve kardeş ülke Malezya'nın savunma kapasitesini milli mühendislik çözümleriyle geliştirmekten gurur duyduklarını belirten Güleryüz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl inşasına başladığımız 3 adet LMS Batch-2 korvetimizi, sahip olduğumuz hızlı ve seri üretim kabiliyetiyle bu yıl içinde denize indiriyoruz. DSA 2026, hem Malezya ile olan ortaklığımızı deniz ve hava sistemlerinde yeni boyutlara taşımak hem de Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ülkelerle yeni işbirliği kapıları aralamak için kritik bir durak. Sahip olduğumuz mühendislik kabiliyetimiz ve tam bağımsız savunma sanayisi vizyonumuzla, Türk bayrağını ve yerli teknolojilerimizi dünyanın her köşesinde gururla sergilemeyi sürdüreceğiz."