Ç-159'un denize indirilme töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, proje kapsamında Anadolu Tersanesi ana yükleniciliğinde 8 adet geminin inşa faaliyetlerinin devam ettiğin söyledi. Görgün, 2024 yılı başında başlattılan projenin sözleşmesini Nisan 2024'te imzaladıklarını ve sözleşme imzasını müteakip 10 ay gibi kısa bir süre sonra birinci geminin denize iniş törenini icra ettiklerini bildirdi.

MAVİ VATAN'IN YENİ ÜYESİ: YENİ TİP ÇIKARMA GEMİSİ Ç-159

Yeni Tip Çıkarma Gemisi (YLCT) Ç-159'un denize indirilmesi Anadolu Tersanesi'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Törende konuşan Görgün, SSB olarak temel amaçlarının güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan platform ve sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu söyledi.

Görgün, "Bu amaç doğrultusunda yerli ve milli imkan ve kabiliyetler ile inşa ettiğimiz çok sayıda deniz platformumuz Mavi Vatan'da hizmet vermeye ve bayrağımızı dalgalandırmaya devam etmektedir. Elbette yalnızca deniz platformlarımızı yerli ve milli inşa etmekle kalmıyor; bunu yaparken donanmamızın ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğümüz projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ediyor, diğer taraftan geleceğin teknoloji trendlerine ilişkin çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz." diye konuştu.

GEMİLERDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 80'E ÇIKTI

Farklı tipte radarlardan muhabere sistemlerine, elektronik destek ve taarruz sistemlerinden savaş yönetim sistemlerine kadar her türlü elektronik sistemi ve son dönemde dikey atım sistemi ile çeşitli menzillerde füze sistemlerini yerli olarak geliştirmeyi başardıklarının altını çizen Görgün, şöyle devam etti:



"Tüm bu ileri teknoloji kritik sistemlerin ülkemizce geliştirilmesi sayesinde, milli savaş sistem ve ekipmanını kullandığımız gemilerimizdeki yerlilik oranını, son 23 yılda yüzde 20'den yüzde 80 seviyelerine çıkarmayı başardık. 25 yıl önce MİLGEM Projesi ile başlattığımız askeri gemi inşa sanayisi yetkinlik atılımımız neticesinde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki platformların yenilenmesini ve gelişmiş ülke donanmalarının platformlarıyla yarışır kabiliyete ulaştırılmasını sağlamış durumdayız. Bilhassa son 2 yılda envantere kattığımız çok sayıda deniz platformu projesi ile tüm dünyanın konuştuğu, inceleme altına aldığı, hakkında raporlar hazırladığı ve imrendiği bu başarımızla yetinecek değiliz."

Görgün, gelinen nokta itibarıyla Türkiye'nin, amfibi gemiler, destek gemileri, harp gemileri, denizaltı kurtarma gemisi gibi özel amaçlı gemiler, insansız deniz araçları gibi her tip askeri gemiyi millî olarak tasarlayıp inşa, donatım ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasında bulunduğunu vurguladı.



Şimdi de bu başarıyı milli uçak gemisi ve milli denizaltı geliştirerek taçlandıracaklarını dile getiren Görgün, Türkiye'nin tıpkı insansız hava araçları ve çeşitli diğer alanlarda olduğu gibi deniz platformlarında da sadece kendi ihtiyaçlarını değil, dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldiğine dikkati çekti.



Görgün, Endonezya, Malezya, Pakistan, Nijerya ve Katar gibi dost ülkelere gemilerin ihraç edildiğini hatırlatarak, "Ulaştığımız bu başarılar ve kazandığımız kabiliyetler, yalnızca kendi ülkemiz değil dost ve kardeş ülkelerimizin de gurur kaynağı olmaktadır." ifadesini kullandı.

"AB VE NATO ÜYESİ ÜLKEYE GEMİ İHRAÇ ETTİK"

Haluk Görgün, 2024 yılının son günlerinde, Türkiye olarak ilk defa, bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracat sözleşmesi imzalandığını anımsatarak, "Bu sözleşme kapsamında; Portekiz Donanmasının ihtiyaçları için iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisinin inşasını ülkemizde gerçekleştireceğiz. Askeri gemi ihracatında sağladığımız bu başarı ivmesinin artarak devam edeceğine dair umut ve kararlılığımız tamdır." diye konuştu.

Dünyanın en büyük Amfibi Gemilerini (LST), Anadolu Tersanesi ana yükleniciliğinde geliştirip iki adet gemiyi 2017-2018 yıllarında donanmaya teslim ettiklerini belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Bu gemiler, bugüne kadar NATO'nun TURMARFOR komuta kontrolü gibi özel görevler başta olmak üzere pek çok görevi başarıyla yerine getirdi. 6 Şubat depremlerinde depremzedelerin ağırlanması ve tıbbi destek sağlanması noktasında büyük bir görev üstlenerek göğsümüzü kabarttı. O kadar ki deprem sonrası dönemde doğan bazı bebeklerimiz, dünyaya gözünü bu LST'lerde açtı. Gurur kaynağı olan LST'lerin yanı sıra 2009-2013 yılları arasında yine Anadolu Tersanesinde sekiz adet Yüksek Süratli Tank Çıkarma Gemisi (LCT) inşa edildi ve kahraman deniz kuvvetlerimize teslim edildi. Yine bu gemiler de asli görevlerinin yanı sıra Ege bölgesinde yaşadığımız orman yangınlarına denizden müdahalede önemli katkılar sağladı."

Yüksek Süratli Tank Çıkarma Gemilerinin (LCT'lerin) gelişmiş versiyonlarını donanmaya teslim etmek üzere 2024 yılı başında Yeni Tip Çıkarma Aracı Projesi'ni başlattıklarını anlatan Görgün, "Projemiz kapsamında Anadolu Tersanesi ana yükleniciliğinde 8 adet gemimizin inşa faaliyetleri devam ediyor. Henüz 2024 yılı başında başlattığımız projenin sözleşmesini Nisan 2024'te imzaladık ve sözleşme imzasını müteakip 10 ay gibi kısa bir süre sonra birinci geminin denize iniş törenini icra ediyoruz." dedi.

Görgün sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün inişini takip edeceğimiz bu gemiyi, kabul testlerini de başarıyla tamamlayıp bu yıl içerisinde Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Kalan 7 gemiyi de proje takvimine uyumlu bir biçimde kalan 27 ay içerisinde tamamlayarak donanmamıza teslim edeceğiz. Daha önce başarıyla teslim ettiği 2 adet LST ve 8 adet LCT dışında tamamladığı ihracat projeleriyle de sadece ülkemizde değil dünya çapında da amfibi gemiler konusunda marka haline gelen Anadolu tersanemiz, bu projeyi de başarıyla tamamlayarak, yalnızca üstün kabiliyetli amfibi gemi üretiminde değil, olabilecek en hızlı sürede tedarik konusunda da iddiasını ortaya koyacak ve marka değerini perçinleyecektir. Buna yürekten inanıyoruz."

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da yeni tip çıkarma gemilerinin denizlerdeki etkinliği ve ordunun muharip gücünü ve caydırıcılığını daha da artıracağını belirterek, "Milli projelerimize ulaşmış olduğumuz bu noktada ortaya koyduğumuz başarılardan biri olan ve sınıfının dünyada en hızlı gemileri olarak inşa edilen yeni tip çıkarma gemilerimiz aynı zamanda Türk mühendisliğini, yerli ve milli üretimin gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır." diye konuştu.

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