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Savunma

Türk savunma devi başardı! Değeri tam 30 milyon dolar

Türk savunma sanayisinin neferlerinden ASELSAN 30 milyon dolarlık bir ihracat başarısına daha imza attı. Türk savunma devi, yurtdışı müşterilerinin kullanımına yönelik satış sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

11 Aralık 2024 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
Türk savunma devi başardı! Değeri tam 30 milyon dolar
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Yerli ve milli savunma sanayisinin önemli isimlerinden ASELSAN yeni bir ihracat başarısı daha gerçekleştirdi. Konuya ilişkin ASELSAN'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada yurt dışı müşterileriyle 30 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzalandığı duyuruldu.

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Anlaşmaların dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemleri gibi teknolojiler için yapıldığı belirtilen açıklamada, "ASELSAN tarafından, yurtdışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 30,7 Milyon ABD Doları olan satış sözleşmeleri imzalandı." ifadeleri kullanıldı.

ASELSAN sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına ayrıca video da yer verdi.

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ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ iş ortaklığı arasında dost-düşman tanıma, seyrüsefer ve haberleşme sistemlerinin tedariki kapsamında 4 Aralık'ta 84 milyon 44 bin 241 dolarlık sözleşme imzalanmıştı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurmuştu.

Açıklamada, "ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ iş ortaklığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için hava araçlarına yönelik Dost-Düşman Tanıma, Seyrüsefer ve Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam bedeli 84 milyon 44 bin 241 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

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