Türk savunma devi rotayı ABD'ye kırdı! Amerikan ordusu için üretilebilir

Türkiye'nin önde gelen silah üreticilerinden CANİK, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük silah fuarında yeni tabanca modeli CANİK TTI Combat'ı tanıtırken, 2024'te ABD güvenlik güçlerine görev tabancası üretmeyi de hedefliyor.



CANİK'in dünyaca ünlü Taran Butler ve TTI tasarım ekibi tarafından geliştirilen TTI Combat adlı yeni tabanca modelinin lansmanı, dünyanın en büyük silah fuarı olarak tanımlanan ve her yıl ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Shot Show fuarında yapıldı.

CANİK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, dünyanın önemli av, atıcılık ve silah markalarını bir araya getiren Shot Show'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2023'te Türkiye ve dünyanın dört bir yanında satışlarda rekor kırdıklarını söyleyen Aral, 2024'te de ivmeyi sürdürerek, ABD güvenlik güçlerinin hizmet tabancası ihalelerini kazanmak için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Aral, geçen yıl ABD'de hafif silahlar alanında yüzde 35-40 oranında bir daralma yaşanmasına karşın CANİK'in yüzde 10 oranında satışlarını arttırmayı başarmasının arkasında 2023'te tanıtımını yaptıkları CANİK'in mikro kompakt tabanca modeli Mete SC olduğunu vurguladı.

Bu yıl piyasaya sunulan TTI Combat'ın daha ilk günden gördüğü ilginin, aynı başarının tekrarlanacağına işaret ettiğini anlatan Aral, ABD ithal hafif silah pazarında geçen yıl beşinci olduklarını, bu yıl üçüncü sıraya yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

"2024 yılının şimdiden bizim için çok güzel bir yıl olacağını öngörüyoruz. Tabii yatırımlarımızın devam ettiği bir yıl olacak. Şu an Amerika'da bir fabrika yatırımımız tamamlanmış durumda" diyen Aral, ABD'de üretilecek ürünlerle birçok sınırlama ve sorunu da aşacaklarına inandıklarını kaydetti.

"ABD'NİN FLORİDA EYALETİNDE YENİ BİR FABRİKA İNŞA ETTİK"

Yıllık 400 bin hafif silah üretimlerinin olduğunu hatırlatan Aral, bu silahların büyük bir kısmının ABD pazarına gittiğini anlattı.

"Canik, sivil silah pazarında elde ettiği başarıyı, ABD güvenlik güçlerinin silah ihalelerini kazanarak bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu amaçla ABD'nin Florida eyaletinde yeni bir fabrika inşa ettik" diyen Aral, şöyle devam etti:

"2017 yılında biz Amerikan ordusundan sonra en büyük ikinci ihaleye, ABD Gümrükler ve Sınır Muhafaza biriminin ihalesine davet edildik ve kazandık. İhaleyi kazanmış olmamıza rağmen işi Amerika'da üretimi olan firmaya vermişlerdi. O yüzden bir daha bunu yaşamayacağız."

Güvenlik güçlerinin silah ihalesini kazanabilmek için üretimin ABD'de yapılması gibi şartların olduğunu belirten Aral, söz konusu fabrikada tabancaların yanı sıra CANİK'in 12.7, 20, 25, 30 mm çaplarındaki makineli tüfekleri ve otomatik toplarının da üretilebileceğini belirtti.

CANİK'İN ÜRETTİĞİ SİLAHLAR UKRAYNA CEPHESİNDE

Firma, özellikle 2023'te Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Irak, Yemen gibi aktif çatışma bölgelerinden ağır makinalı tüfekler, orta kalibre silahlar ve uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri konusunda artan bir taleple karşı karşıya.

CANİK Dış Ticaret Müdürü Didem Aral, Ukrayna cephesinde kullanılan çeşitli türde silahlarının gerçek bir çatışma ortamında ve zorlayıcı iklim koşullarında iyi bir sınav vererek kendini kanıtladığını, Ukrayna'nın kullanımdaki silahlar için referans mektubu gönderdiğini ve savaş sonrasında da CANİK'in Ukrayna ordusunun ulusal ağır makineli tüfeği olarak kullanılması yönünde projeleri olduğunu aktardı.

Aral, CANİK'in Malezya donanmasına ait atak botlarını silahlandırdığını, Azerbaycan'da ise ağır makineli tüfekler ve entegrasyon çözümleri sunduğunu ifade etti.

Didem Aral, farklı kalibre ve işlevlere sahip tüm silah ailesini kendi bünyelerinde ürettiklerinin altını çizerek "Teslimat sürelerindeki hızımız, diğer rakiplerimizin çok çok önüne geçmemizi sağlıyor" sözleriyle CANİK'i dünya çapındaki diğer markalarla rekabette öne çıkaran hususları da belirtti.

CANİK'LE 5 YILDA 12 ÖDÜL

CANİK atış takımı kaptanı ABD'li Nils Jonasson, firmanın Shot Show fuar alanındaki standında silah meraklılarıyla ile bir araya geldi.

Son 5 yılda CANİK adına uluslararası müsabakalara katıldığını söyleyen ve şimdiye kadar 12 ödül kazanan Jonasson, Ekim 2023'te IDPA (Uluslararası Savunma Atıcılığı Birliği) Dünya Şampiyonu oldu.

Bugüne kadar CANİK'in SFx platformunu kullanarak yarışan Jonasson, yeni TTI Combat modelini "Namlu önüne takılan ve kolaylıkla sökülebilen kompensatör sayesinde silah en az savrulma ile çok güzel ve düz atış yapıyor. Temizlenmesi de kolay" sözleriyle anlattı.

CANİK standını gezen fuar katılımcıları, dayanıklı, işlevsel ve daha az bakım isteyen CANİK silahlarının çok pahalı modifikasyonları gerektirmeden en üst düzey özellikleri standart olarak sunduğu için tercih ettiklerini vurguladı.

CANiK ve bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup Şirketleri, bu yıl 12'si yurt dışında olmak üzere toplam 14 uluslararası fuara katılacak. Bu kapsamda firmanın, şubatta Suudi Arabistan'daki World Defence Show ve Almanya'da Enforce Tac ve IWA fuarları ardından ABD, Fransa, Afrika, Malezya, Polonya ve Pakistan gibi ülkelerde stant açması bekleniyor.