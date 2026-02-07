İSTANBUL 14°C / 8°C
Savunma

Türk devinden çıkarma! Türkiye'nin ilki Suudi Arabistan'a gidiyor

Türk savunma sanayisi bir firma, Suudi Arabistan'da başlayacak World Defence Show fuarına katılarak ülkenin ilk insansız helikopteri ALPİN başta olmak üzere DUMRUL, DELİ ve MERKÜT platformlarını uluslararası ziyaretçilerle buluşturacak.

HABER MERKEZİ7 Şubat 2026 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
Türk devinden çıkarma! Türkiye'nin ilki Suudi Arabistan'a gidiyor
Türk savunma sanayisinin insansız kara aracı üreticilerinden TİTRA Teknoloji, Suudi Arabistan'da düzenlenecek World Defence Show'a katılacak ve ülkenin en ileri insansız hava sistemlerini küresel platformda tanıtma fırsatı bulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketi TİTRA, yarın Riyad'da başlayacak fuarda ürün ve kabiliyetlerini tanıtacak.

Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN

SÜRÜ VE OTONOM SAVAŞ KONULARINDA SUNUM

TİTRA Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez, fuarda "Modern Savaş Alanında Sürü ve Otonom Savaşın Operasyonel Hale Getirilmesi" başlıklı bir sunum yapacak. Dönmez, sunumda, insansız sistemlerin koordineli görev yapabilme kabiliyetleri, askeri sürü İHA'larının gelişim süreçleri ve yüksek hızlı saldırı operasyonlarında yönetişim gibi kavramlar çerçevesinde görüşlerini dile getirecek.

Kara, hava, deniz, uzay ve güvenlik alanlarında dünyanın önde gelen savunma sanayisi firmalarını bir araya getiren WDS, Orta Doğu'nun en prestijli ve en kapsamlı savunma fuarları arasında yer alıyor. TİTRA, fuarda Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN başta olmak üzere, mini silahlı insansız helikopter DUMRUL, kamikaze insansız hava aracı DELİ ve FPV kamikaze dron MERKÜT platformlarını uluslararası ziyaretçilerle buluşturacak.

İHRACAT ODAKLI STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİNE ODAKLANMA

TİTRA, fuar süresince özellikle Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki potansiyel kullanıcılar ve iş ortaklarıyla doğrudan temas kurarak, ihracat odaklı stratejik iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

TİTRA Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez, uluslararası platformlarda görünür olmanın hem potansiyel işbirliklerinin geliştirilmesi hem de Türkiye'nin insansız hava sistemleri alanındaki yetkinliğinin küresel ölçekte tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

TİTRA Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez

"İnsansız hava sistemleri alanında dünyada nitelikli projelere imza atan ülkemizi bu ölçekte prestijli bir organizasyonda temsil etmek bizler için son derece değerli. Dünyada bu sınıfta ilk iki ya da üç proje arasında yer alacağına inandığımız ve döner kanatlı İHA kategorisinde önemli ilklere imza atan ALPİN başta olmak üzere DUMRUL, DELİ ve MERKÜT platformlarımız ile fuarda yer alacağız. Bu yıl öncelikli hedeflerimiz arasında ihracat odaklı büyüme bulunuyor. Körfez ülkeleri başta olmak üzere temas halinde olduğumuz birçok uluslararası delegasyonla somut iş birliklerine ve anlaşmalara imza atmayı amaçlıyoruz."

