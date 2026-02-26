Türk savunma devinden Avrupa'ya çıkarma: İlk kez görücüye çıktı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CANiK, Almanya'daki iç güvenlik, kolluk kuvvetleri ve taktik ekipman fuarı ENFORCE TAC 2026'nın ardından kıtadaki tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket bu kapsamda, avcılık, atıcılık sporları, outdoor ekipmanları ve sivil güvenlik sektöründe dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan IWA OutdoorClassics 2026'ya katılım sağladı.

Nürnberg'te düzenlenen ve 1000'i aşkın firmanın yer aldığı fuarda CANiK, ABD'deki SHOT Show'un ardından yılın ikinci büyük tanıtım etkinliğini Avrupa pazarında gerçekleştirdi.

Ocak ayında Las Vegas'ta tanıtılan yeni nesil tabanca "PRIME RADIAN", bu kez Avrupa'daki kullanıcılarla buluştu. Yenilikçi tasarımı ve atış konforuyla dikkati çeken modelin yanı sıra şirketin yeni geliştirdiği 10 farklı modelden oluşan optik ailesi de ilk kez Avrupa'da sergilendi.

CANiK, söz konusu fuar ve yeni ürün lansmanlarıyla bireysel kullanıcı ve sportif atıcılık segmentindeki konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN DÜNYADAKİ GÜÇLÜ İMAJINA KATKIDA BULUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, SHOT Show ile bu yıla küresel ölçekte hızlı ve iddialı bir giriş yaptıklarını belirtti.

Las Vegas'ta başlattıkları inavosyon rüzgarını, IWA OutdoorClassics'te sürdürdüklerini aktaran Aral, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa'ya ilk kez görücüye çıkardığımız yeni nesil tabancamız PRIME RADIAN ve 10 farklı modelden oluşan yeni optik ailemiz, mühendislik gücümüzün ve kullanıcı odaklı tasarım vizyonumuzun birer göstergesi. Avrupa pazarı, markamızın global stratejisinde her zaman kritik bir role sahip oldu. Burada sadece bir üretici olarak değil, aynı zamanda savunma ve atıcılık ekosistemine yön veren bir teknoloji grubu olarak yer alıyoruz. SYS Grup çatısı altında geliştirdiğimiz bu yeniliklerin, Avrupalı kullanıcılarımız ve sektör profesyonelleri tarafından gördüğü büyük ilgiden çok memnunuz. Avrupa'da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yürüteceğimiz faaliyetlerle Türk savunma sanayisinin dünyadaki güçlü imajına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz."