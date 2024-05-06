Türk savunma devinden Güneydoğu Asya çıkarması! Dost ve müttefik ordular için büyük fırsat

Roketsan, son teknolojiye sahip savunma sistemlerini Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri (Defence Services Asia/DSA) fuarında sergiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, sadece sektör profesyonellerine açık bir etkinlik olan DSA 2024, 6-9 Mayıs'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da katılımcılarını ağırlıyor. 60 ülkeden 1200 şirket ve 45 ülkeden 400'ün üzerinde delegasyonun katılması beklenen DSA 2024'e, Roketsan da bölgenin ihtiyaçlarına yönelik son teknoloji sistemleri ile katılıyor.

Roketsan, Türkiye'nin bölgedeki en önemli ortaklarından biri olan Malezya ve bölge ülkelerine olan ihracatını artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, şirketin geliştirdiği ürünlerin dünyanın birçok coğrafyasında başarısını sahada kanıtladığını belirterek, "Biz bu alanda dünya devleri ile rekabet ederken ürünlerimiz hem kaliteleri hem performansları hem de fiyatlarıyla rakiplerinden sıyrılıyor." ifadesini kullandı.

Geliştirdikleri roket, füze ve silah sistemleriyle bölgenin en güçlü ordularından biri olan Malezya Silahlı Kuvvetlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduklarını aktaran İkinci, şunları kaydetti:

"Malezya Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere bölgedeki dost ve müttefik orduların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mevcut fırsatları görüşmek ve işbirliklerimizi bir üst noktaya taşımak için DSA fuarına katılımımız çok büyük önem taşıyor. Bugün bölgenin coğrafi konumunu göz önüne aldığımızda deniz savunma harbinin stratejik bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Roketsan'ımız bu alanda geliştirdiği son teknolojiye sahip ürünleri ile bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap veriyor."

Roketsan, DSA 2024'te Malezya Silahlı Kuvvetlerinin de envanterine katmaya hazırlandığı kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'un yanı sıra deniz savunma harbine yönelik olarak gemisavar füzesi ATMACA ve seyir füzesi Çakır, tanksavar sistemlerinden lazer güdümlü füze CİRİT, uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri UMTAS ve OMTAS'ı sergiliyor.

Sergilenenler arasında, hava savunma füze sistemi SUNGUR, orta irtifa hava savunma füzesi HİSAR-O, uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER ve milli dikey atım lançer sistemi MİDLAS, mini akıllı mühimmat ailesinden MAM-C, MAM-L, MAM-T, kara sistemlerinden TRLG-230 füzesi, BORA silah sistemi ve ALKA yönlendirilmiş enerji silah sistemi de bulunuyor.