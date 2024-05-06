İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2024 Pazartesi / 28 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2865
  • EURO
    34,8007
  • ALTIN
    2407.57
  • BIST100
    10284.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türk savunma devinden Güneydoğu Asya çıkarması! Dost ve müttefik ordular için büyük fırsat
Savunma

Türk savunma devinden Güneydoğu Asya çıkarması! Dost ve müttefik ordular için büyük fırsat

Yerli ve milli savunma sanayisinin neferlerinden Roketsan, Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri (Defence Services Asia/DSA) fuarına katıldı. Burada konuşan firma yetkilisi, 'Bölgedeki dost ve müttefik orduların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mevcut fırsatları görüşmek ve işbirliklerimizi bir üst noktaya taşımak için DSA fuarına katılımımız çok büyük önem taşıyor.' dedi.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 13:00 - Güncelleme:
Türk savunma devinden Güneydoğu Asya çıkarması! Dost ve müttefik ordular için büyük fırsat
ABONE OL

Roketsan, son teknolojiye sahip savunma sistemlerini Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri (Defence Services Asia/DSA) fuarında sergiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, sadece sektör profesyonellerine açık bir etkinlik olan DSA 2024, 6-9 Mayıs'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da katılımcılarını ağırlıyor. 60 ülkeden 1200 şirket ve 45 ülkeden 400'ün üzerinde delegasyonun katılması beklenen DSA 2024'e, Roketsan da bölgenin ihtiyaçlarına yönelik son teknoloji sistemleri ile katılıyor.

Roketsan, Türkiye'nin bölgedeki en önemli ortaklarından biri olan Malezya ve bölge ülkelerine olan ihracatını artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, şirketin geliştirdiği ürünlerin dünyanın birçok coğrafyasında başarısını sahada kanıtladığını belirterek, "Biz bu alanda dünya devleri ile rekabet ederken ürünlerimiz hem kaliteleri hem performansları hem de fiyatlarıyla rakiplerinden sıyrılıyor." ifadesini kullandı.

Geliştirdikleri roket, füze ve silah sistemleriyle bölgenin en güçlü ordularından biri olan Malezya Silahlı Kuvvetlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduklarını aktaran İkinci, şunları kaydetti:

"Malezya Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere bölgedeki dost ve müttefik orduların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mevcut fırsatları görüşmek ve işbirliklerimizi bir üst noktaya taşımak için DSA fuarına katılımımız çok büyük önem taşıyor. Bugün bölgenin coğrafi konumunu göz önüne aldığımızda deniz savunma harbinin stratejik bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Roketsan'ımız bu alanda geliştirdiği son teknolojiye sahip ürünleri ile bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap veriyor."

Roketsan, DSA 2024'te Malezya Silahlı Kuvvetlerinin de envanterine katmaya hazırlandığı kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'un yanı sıra deniz savunma harbine yönelik olarak gemisavar füzesi ATMACA ve seyir füzesi Çakır, tanksavar sistemlerinden lazer güdümlü füze CİRİT, uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri UMTAS ve OMTAS'ı sergiliyor.

Sergilenenler arasında, hava savunma füze sistemi SUNGUR, orta irtifa hava savunma füzesi HİSAR-O, uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER ve milli dikey atım lançer sistemi MİDLAS, mini akıllı mühimmat ailesinden MAM-C, MAM-L, MAM-T, kara sistemlerinden TRLG-230 füzesi, BORA silah sistemi ve ALKA yönlendirilmiş enerji silah sistemi de bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.