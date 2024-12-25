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Savunma

Türk savunma devinden mega üste yeni hamle! Seri üretime geçiliyor

Türk savunma devi ASELSAN, 40 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesiste ASELFLIR, TOYGUN ve KARAT sistemlerinin seri üretimine geçileceğini açıkladı. Türk savunma devi ASELSAN'ın söz konusu tesisine önümüzdeki 3 yıl içinde 30 milyon dolarlık daha yatırım yapılması planlanıyor. ASELSAN'ın üssünün 7 bin metrekarelik üretim alanına sahip olduğu biliniyor.

Star Gazetesi25 Aralık 2024 Çarşamba 16:11 - Güncelleme:
Türk savunma devinden mega üste yeni hamle! Seri üretime geçiliyor
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Türk savunma sanayisinin yerli ve milli neferlerinden ASELSAN Kamuoyu Aydınlatma (KAP) bildiriminde yaptığı açıklamada 40 milyon dolarlık yatırımla Elektro-Optik FLIR Üretim Tesisi'ni hayata geçirdi. Bu tesiste hayata geçirilen teknolojilerin seri üretiminin yapılacağını söyledi. ASELSAN söz konusu yatırım üssünde ASELFLIR, TOYGUN ve KARAT ürün aileleri başta olmak üzere hava araçları için geliştirilen elektro-optik sistemlerin üretiminin gerçekleştirileceğini duyurdu.

TÜRK SAVUNMA DEVİ ASELSAN'DAN 40 MİLYON DOLARLIK HAMLE

Konuya ilişkin ASELSAN'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. 40 milyon dolarlık yatırımla tesiste önemli bir kapasite artışına imza atıldığı belirtilen açıklamada, "40 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen FLIR üretim tesisi ile önemli bir kapasite artışı sağlıyoruz. Artan talebe yanıt vermek amacıyla devreye alınan tesiste, ASELFLIR, TOYGUN ve KARAT ürün aileleri başta olmak üzere hava araçları için geliştirilen elektro-optik sistemlerin üretimi gerçekleştirilecek." denildi.

DEV TESİS AVRUPA'DA ÖNE ÇIKIYOR

7 bin metrekarelik üretim alanına sahip olan bu modern tesis, Avrupa'nın tek çatı altında en büyük temiz odasına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Seri üretimi artırmak amacıyla söz konusu tesise önümüzdeki 3 yıl içinde 30 milyon dolarlık daha yatırım yapılacak.

58,6 MİLYON DOLARLIK İHRACAT SÖZLEŞMELERİ İMZALADI

ASELSAN, konudan bağımsız Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.

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