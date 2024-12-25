Türk savunma sanayisinin yerli ve milli neferlerinden ASELSAN Kamuoyu Aydınlatma (KAP) bildiriminde yaptığı açıklamada 40 milyon dolarlık yatırımla Elektro-Optik FLIR Üretim Tesisi'ni hayata geçirdi. Bu tesiste hayata geçirilen teknolojilerin seri üretiminin yapılacağını söyledi. ASELSAN söz konusu yatırım üssünde ASELFLIR, TOYGUN ve KARAT ürün aileleri başta olmak üzere hava araçları için geliştirilen elektro-optik sistemlerin üretiminin gerçekleştirileceğini duyurdu.
Konuya ilişkin ASELSAN'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. 40 milyon dolarlık yatırımla tesiste önemli bir kapasite artışına imza atıldığı belirtilen açıklamada, "40 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen FLIR üretim tesisi ile önemli bir kapasite artışı sağlıyoruz. Artan talebe yanıt vermek amacıyla devreye alınan tesiste, ASELFLIR, TOYGUN ve KARAT ürün aileleri başta olmak üzere hava araçları için geliştirilen elektro-optik sistemlerin üretimi gerçekleştirilecek." denildi.
7 bin metrekarelik üretim alanına sahip olan bu modern tesis, Avrupa'nın tek çatı altında en büyük temiz odasına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Seri üretimi artırmak amacıyla söz konusu tesise önümüzdeki 3 yıl içinde 30 milyon dolarlık daha yatırım yapılacak.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "ASELSAN, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.