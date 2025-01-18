Kırgızistan basını AKIpress, Türk savunma devi Baykar'ın Moğolistan'da Bayraktar TB2 SİHA üretim tesisi kuracağını iddia etti. Tesis için Ulan Batur yakınlarını adres gösteren Kırgız basını, söz konusu iddiasını Moğolistan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag'ın açıklamalarına dayandırdı.

İNŞASI YAKINDA BAŞLIYOR! TÜRK SAVUNMA DEVİNDEN YURT DIŞINDA YENİ SİHA ÜSSÜ

Kırgız basını "Bayraktar TB2 SİHA üretim tesisi Moğolistan'da kurulacak" bağlıyla bir haber yayımladı. Haberinde, "Türk Bayraktar TB2 SİHA'larının üretim tesisinin inşaatına Ulan Batur yakınlarında başlanacak." ifadelerini kullandı.

Tesis inşasına başlanacağını belirtilen haberde, "Moğolistan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag, Moğolistan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti sırasında bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Türk savunma devi Baykar'ın, Bayraktar İHA'ları üretileceği tesisin Moğolistan'da inşasına başlayacağını söyledi." denildi.

Haberin devamında tesisin açılış törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katılacağını aktarıldı.

MOĞOLİSTAN CUMHURBAŞKANI UKHNAA ANKARA'YA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı. Ukhnaa'nın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukhnaa'yı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Ukhnaa'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Ukhnaa, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Ukhnaa birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukhnaa, merdivenlerde Türkiye ve Moğolistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Ukhnaa görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukhnaa onuruna resmi akşam yemeği verdi.

1 BİLDİRİ VE 10 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri ile 10 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa tarafından imzalandı.

TÜRKİYE MOĞOLİSTAN'DA MÜHİMMAT FABRİKASI KURUYOR

Öte yandan Moğolistan, Türkiye ile yapılan anlaşma kapsamında ülkeye mühimmat fabrikası kurulacağını duyurdu.

Moğolistan, savunma sanayi üretimi kapsamında Türkiye ile yapılan bir anlaşmayı açıkladı. Konu hakkında konuşan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag, "Yakında ülkemize Türkiye tarafından bir mühimmat fabrikası kurulacak. Artık ateşli silahlar ve mühimmat, yurtdışından satın almaya gerek kalmadan yurt içinde üretilecek. Sivil ve askeri mühimmat Moğolistan'da üretilecek. Personellerimiz, mühimmat üretiminde çalışmak üzere eğitildi." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ayrıca ülkenin savunma sektörü için ayrıca drone üretimi üzerine de çalışmalara başladığı öğrenildi. Dışa bağımlılığı bitirmek için çalışmalara hız veren Moğolistan Savunma Bakanlığı, 2025'i vatansever Moğolistan yılı ilan etmişti. Ayrıca Bakanlık, asker adayları için eğitim programını güncelleyecek ve 2025'te İngilizce, bilgisayar okuryazarlığı ve sürücü kursları başlatacak.