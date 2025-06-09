Türk savunma devinin yeni silahına hayran kaldılar: Türkiye, ABD ve Avrupa'ya kafa tutuyor

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından üretilen SOM (Stand-Off Missile), 250 kilometreyi aşan mesafelerde yüksek değerli kara ve deniz hedeflerine saldırmak üzere tasarlanmış modüler bir havadan karaya seyir füzesidir. Füze yaklaşık dört metre uzunluğunda, yaklaşık 600 kg ağırlığında ve 230 kg yüksek patlayıcı harp başlığı taşımaktadır. Yabancı basın, son testte, daha önce kullanılan Fransız TR-40 motorunun yerini alan Kale Arge tarafından üretilen KTJ-3200 turbojet motoru kullanıldığını ve KTJ-3200'ün, füzenin zorlu ortamlarda hayatta kalma kabiliyetini artıran düşük irtifa penetrasyonu ve arazi takibi gibi gelişmiş uçuş profillerini desteklerken güvenilir tahrik sağladığını bildirdi.

SOM'un geliştirilmesine 2006 yılında, Türk Hava Kuvvetleri'nin yerli seyir füzesi için operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla TÜBİTAK SAGE tarafından başlandığı ifade edilen haberde, füze ailesinin, yıllar içinde, çeşitli arayıcı ve güdüm sistemlerinin entegrasyonuna izin veren modüler bir mimari tarafından desteklenen, havadan ve yüzeyden fırlatılan konfigürasyonlara sahip çok yönlü bir sisteme dönüştüğü vurgulandı.

10 YILLIK BİR ULUSAL ÇABAYI TEMSİL EDİYOR

2013 yılında Kale Arge tarafından TÜBİTAK SAGE ve Roketsan işbirliğiyle geliştirilmeye başlanan KTJ-3200 motoru, yabancı tahrik çözümlerine olan bağımlılığı ortadan kaldırmak için on yıllık bir ulusal çabayı temsil ediyor. Operasyonel olarak, SOM varyantları halihazırda F-4E/2020 ve F-16 savaş uçakları gibi platformlarda hizmete girdi ve gelecekteki KAAN savaş uçağıyla entegrasyonu da öngörülüyor.

Haberde, Amerikan AGM-158 JASSM veya Avrupa Storm Shadow/SCALP EG gibi benzer Batı sistemleriyle karşılaştırıldığında SOM'un stratejik avantaj sunduğu ifade edildi. Tarihsel olarak, birçok seyir füzesi programı yabancı motor bağımlılıkları nedeniyle ihracat potansiyelleri açısından yavaşlatılmış veya sınırlandırılmıştı. SOM'un motorunun millileştirilmesinin, Türkiye'nin programını, Rusya'nın Kalibr veya Çin'in CJ-10 programlarının yerel itici güç geliştirmeye öncelik vermesi gibi, tamamen egemen tasarım ve üretime yaklaştırdığı belirtildi.

KTJ-3200'LÜ SOM KRİTİK BİR ÖNEM KAZANIYOR

KTJ-3200 destekli SOM ile Türkiye'nin sadece caydırıcılık duruşunu güçlendirmekle kalmadığı, aynı zamanda küresel hassas vuruş füzesi pazarındaki ihracat rekabet gücünü de artıracağı ifade edildi. Değişen ittifaklar ve yükselen güçler arasında bağımsız vuruş yeteneklerine olan ilginin arttığı mevcut bağlamda, KTJ-3200'lü SOM kritik bir önem kazanıyor.

Haberde son olarak tesin, Türkiye'nin yüksek teknoloji silah sistemlerini bağımsız olarak tasarlama, üretme ve sahaya sürme konusundaki büyüyen kapasitesini gösterdiği ve saldırı füzelerinden biri için motor yerelleştirmesini başararak, yalnızca askeri özerkliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda potansiyel ortaklarına, yabancı tedarikçilere asgari düzeyde bağımlı olarak stratejik silah pazarında rekabet etmeye hazır olduğu mesajını verdiği vurgulandı.