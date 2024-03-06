Türk savunma devleri güçlerini birleştirdi! TSK'nın ihtiyaçları da dikkate alındı

Türk savunma sanayisi şirketleri sahip oldukları kabiliyetlerle kamikaze dronların daha etkin ve güvenli ateşleme sistemleriyle görev yapmasını sağlayacak.

KZ Mekatronik ve Robit Teknoloji arasında 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024), stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya KZ Mekatronik adına Şirket Ortağı Melis Kızıldağ Karataş ve Robit Teknoloji adına İş Geliştirme Direktörü İbrahim Yiğit Özboyacı imza attı.

KZ Mekatronik Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Soylu, dünyanın gündeminde olan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin güncel ihtiyaçları da dikkate alınarak çeşitli kamikaze dron sistemleri geliştirildiğini söyledi.

Robit Teknoloji'nin de bu amaçla bir dron geliştirdiğini dile getiren Soylu, "Bu dronda en önemli özelliklerden biri yönlendirilmiş patlayıcı ve bunun efektif olarak kullanılması. Kullanıcı ve operasyon güvenliği tarafları da önemli kriterler. Biz patlatma ve fünye sistemlerinin kullanıcı ve operasyon güvenliğini en üst seviyeye çıkartacak uzaktan komutalı ateşleme birimlerini sağlıyoruz." dedi.

Soylu, dronun bir kontrol birimi bulunduğunu ifade ederek, fünye başlatma sistemi entegrasyonuyla projeye dahil olacaklarını kaydetti.

İbrahim Yiğit Özboyacı da iş birliğinin Türk mühendisliğinin gelmiş olduğu nokta ve bunun bir projede buluşması açısından önemli olduğunu söyledi.

Her iki firmanın da Türk savunma sanayisindeki millileştirme çalışmalarında yer aldığına işaret eden Özboyacı, "FPV dron AZAT'ın yanı sıra kamikaze dronumuz AZAB ile ilgili olarak güvenli ateşleme sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini amaçlayan bir çalışmaya imza attık. Ürün bazlı seri üretim süreci olarak gerçekleştirilecek bir ortaklık." diye konuştu.

Özboyacı, bu iş birliğinin her iki ürüne olumlu katkı vereceğini, AZAB ve AZAT'ın güvenli ateşleme sistemlerinin doğru, yerinde ve efektif kullanımına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.