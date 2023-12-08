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Savunma

Türk savunma sanayi devinden yeni hedef: Latin Amerika açılımımızı ilerleteceğiz

Otokar Askeri Araçlar Satış Müdürü Armağan Ortaç, 'Yakın zamanda Ekvator'a yaptığımız zırhlı araç ihracatını takiben hedefimiz, Latin Amerika açılımımızı bölgede ve yerelde katkı sağlayarak ilerletmektir. Latin Amerika bölgesi, savunma sanayisi için birçok fırsatı beraberinde getirmektedir.' dedi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 18:51 - Güncelleme:
Türk savunma sanayi devinden yeni hedef: Latin Amerika açılımımızı ilerleteceğiz
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Kolombiya'da düzenlenen, Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük fuarlarından "Expodefensa Güvenlik ve Savunma Sanayisi Fuarı 2023" sona erdi.

Başkent Bogota'daki Corferias'ta gerçekleştirilen ve çok sayıda uluslararası firmanın yer aldığı fuarda, Türk firmaları da hazır bulundu.

ASELSAN ve Otokar'ın katıldığı fuar sürecinde Türk stantlarına büyük ilgi gösterildi.

Otokar Askeri Araçlar Satış Müdürü Armağan Ortaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri araçlarının dünyanın farklı coğrafi ve iklim koşullarında kendini ispatladığını vurguladı.

Halihazırda 33 binden fazla askeri araçlarının 40'ı aşkın ülkede hizmet verdiğini anlatan Ortaç, "Yakın zamanda Ekvator'a yaptığımız zırhlı araç ihracatını takiben hedefimiz, Latin Amerika açılımımızı bölgede ve yerelde katkı sağlayarak ilerletmektir. Latin Amerika bölgesi, savunma sanayisi için birçok fırsatı beraberinde getirmektedir." dedi.

Havacılık, deniz ve savunma alanlarındaki yeni ürünler ve sistemlerin tanıtıldığı fuarı, binlerce kişi ziyaret etti.

Fuar, Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez ve üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla 5 Aralık'ta kapılarını açmıştı.

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