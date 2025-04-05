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Savunma

Türk savunma sanayi tarihinde bir ilk! Brezilya Türkiye'den satın alacak

Yüzde 90'lara ulaşan yerli savunma sanayisi ile Türkiye, Brezilya'da yeni bir başarıya daha imza attı. Türk savunma sanayisinde bir ilk gerçekleşti. Türkiye KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru ile ilk kez jet motoru ihraç edecek.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 13:07 - Güncelleme:
Türk savunma sanayi tarihinde bir ilk! Brezilya Türkiye'den satın alacak
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Türk savunma sanayisi, KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru ile ilk kez jet motoru ihracatına imza attı. Böylelikle Türkiye'nin ilk jet motoru ihracatı gerçekleştirildi. Türk savunma sanayisi ürünü KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru, SOM ve Atmaca füzelerine güç veriyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDEN İLK JET MOTORU İHRACATI BAŞARISI

Kale Grubu şirketlerinden Kale Jet Motorları, Brezilya'da gerçekleştirilen LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda önemli bir ihracat başarısına ulaştı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Brezilyalı SIATT ile KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru ihracatı ve tedarikine yönelik sözleşme imzalandı. Böylelikle Türkiye'nin ilk jet motoru ihracatı gerçekleştirildi.

KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru, 330 mm çap, 50 kilogram ağırlığıyla 3200 newtona kadar itki üretebiliyor. KTJ-3200, iki farklı varyantıyla yerli seyir füzeleri SOM ve Atmaca füzelerine güç veriyor. Seri üretime geçen ve teslimatları devam eden KTJ-3200 ile Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli füzelerin geliştirilmesine yönelik başarılı testler yapılıyor.

Kale Jet Motorları, KTJ-3200'den elde edilen bilgi birikimi ve tecrübeyle farklı turbojet motorları geliştiriyor.

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