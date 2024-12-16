Hızla gelişen Türk savunma sanayiinin en önemli yeteneklerinden AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Yeni Nesil Güdüm Kiti Atış Testi 'GÖKÇE' ile hedefler tam isabetle vuruldu.

AKINCI'ya entegre edilen 'GÖKÇE' ile yapılan test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar, 'Tam isabet' notunu düştü.

Bayraktar #AKINCI ✈️����



GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti Atış Testi | New Generation Guidance Kit Firing Test



�� Tam İsabet | Bull's Eye@Baykartech �� @Tubitak #MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/k1oz0ojv6t — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 16, 2024

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'ın paylaştığı görüntüler kısa sürede binlerce beğeni alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Türk savunma sanayiinde yerlilik oranının günden güne arttığını ifade etti.