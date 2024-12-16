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Savunma

Türk savunma sanayiinde yerlilik oranı artıyor! 'GÖKÇE' ile hedefler tam isabetle vuruldu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKINCI TİHA Yeni Nesil Güdüm Kiti Atış Testi 'GÖKÇE' ile hedefler tam isabetle vuruldu.

Star Gazetesi16 Aralık 2024 Pazartesi 17:58 - Güncelleme:
Türk savunma sanayiinde yerlilik oranı artıyor! 'GÖKÇE' ile hedefler tam isabetle vuruldu
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Hızla gelişen Türk savunma sanayiinin en önemli yeteneklerinden AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Yeni Nesil Güdüm Kiti Atış Testi 'GÖKÇE' ile hedefler tam isabetle vuruldu.

AKINCI'ya entegre edilen 'GÖKÇE' ile yapılan test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar, 'Tam isabet' notunu düştü.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'ın paylaştığı görüntüler kısa sürede binlerce beğeni alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Türk savunma sanayiinde yerlilik oranının günden güne arttığını ifade etti.

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