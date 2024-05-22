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Savunma

Türk Savunma Sanayiinden Romanya'ya çıkarma! SSB Başkanı Haluk Görgün açıkladı

Türk savunma sanayii firmaları, 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek olan ‘BSDA 2024 Fuarı'na katılım sağlıyor. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 'Savunma sanayiimizin mühendislik gücünü sergilediğimiz Fuarda önemli şirketlerimiz yer alıyor. Stratejik iş birlikteliklerimizi derinleştireceğimiz ve birçok ikili görüşme gerçekleştireceğimiz Fuar ziyaretimizin iki ülke adına da hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

DHA22 Mayıs 2024 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
Türk Savunma Sanayiinden Romanya'ya çıkarma! SSB Başkanı Haluk Görgün açıkladı
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Bükreş'te 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek olan 9. Uluslararası Karadeniz Savunma, Havacılık ve Güvenlik (BSDA 2024) Fuarı'na Karadeniz başta olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanından resmi delegasyonların katılımı bekleniyor. Fuar, savunma endüstrisinin tüm savunma alanlarında ağ oluşturması, ortaklık kurması, bilgi paylaşımı yapması, yenilikleri ve yetenekleri keşfetmesi için önemli bir platform oluşturmakta olup kara, deniz, hava savunma, sınır güvenliği, uzay ve siber güvenlik sektörlerindeki en son teknolojileri içeriyor.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen fuara, 2022 yılında 33 ülkeden 400'den fazla firma katılım sağladı ve 30.000'den fazla kişi fuarı ziyaret etti. BSDA 2024'e Türkiye'den; Aselsan, Roketsan, Nurol Makina, Otokar ve Karel firmaları katılım sağlıyor.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN DE FUARA KATILIM SAĞLADI

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de BSDA 2024 Fuarı'na katılım sağladı. Fuat kapsamında değerlendirmede bulunan Görgün açıklamasında şunları kaydetti:

"Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısının ardından bugün, 9. Uluslararası Karadeniz Savunma, Havacılık ve Güvenlik Fuarı (BSDA) vesilesi ile Romanya'dayız. Savunma sanayiimizin mühendislik gücünü sergilediğimiz Fuarda önemli şirketlerimiz yer alıyor. Stratejik iş birlikteliklerimizi derinleştireceğimiz ve birçok ikili görüşme gerçekleştireceğimiz Fuar ziyaretimizin iki ülke adına da hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Fuar süresince Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemleri katılımcıların beğenisine sunulacak, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

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