Türk savunma sanayiinden Ürdün'e çıkarma

SSB'den yapılan açıklamaya göre, 2-5 Eylül 2024 tarihleri arasında dört gün boyunca devam edecek olan SOFEX 2024 Fuarı'na, Orta Doğu ve Arap dünyası başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonların katılımı bekleniyor. Fuar, savunma ekipmanları alanında dünyanın en büyük üretici ve geliştirici şirketlerini, ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları gibi birçok üst düzey askeri yetkiliyle buluşturmayı hedefliyor. 1996'dan bu yana düzenlenen fuar, 2 yılda bir misafirlerini ağırlıyor. Çeşitli ülkelerden savunma teçhizatı ve silah üretiminde uzman 300'den fazla şirketin yer aldığı SOFEX 2022'ye 98 ülkeden katılım gerçekleşmişti. SOFEX 2024 kapsamında 38 ülkeden, 400 resmi delegasyonun ve 98 pavilyon içerisinde 100 ülkenin katılımı bekleniyor. Fuarda Türk savunma sanayi firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemler katılımcıların beğenisine sunulacak, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

HALUK GÖRGÜN: EN YÜKSEK KATILIMI GÖSTEREN ÜLKEYİZ



Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayimizin mühendislik gücünü sergilediğimiz bu fuar kapsamında, Türk savunma sanayiini temsil etmek üzere farklı çalışma alanlarında faaliyet gösteren 23 şirketimiz yer alıyor. Bu sene Türkiye olarak hem katılımcı firma sayısı hem de fuar metrekare alanında en yüksek katılımı gösteren ülkeyiz. Yoğun bir katılım ile yer alacağımız bu fuarın savunma sanayimizin ulaştığı teknoloji seviyesini dünyaya göstermek adına önemli bir platform olduğunu değerlendiriyorum. İlaveten SOFEX 2024'ün bölgedeki stratejik iş birlikteliklerimizi derinleştireceğini umut ediyor, iki ülke adına da hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.