İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2024 Pazar / 27 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0819
  • EURO
    37,67
  • ALTIN
    2742.2
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

Türk savunma sanayiinden Ürdün'e çıkarma

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk savunma sanayi firmalarının, 2-5 Eylül 2024 tarihleri arasında Ürdün'ün Akabe şehrinde düzenlenecek olan Özel Operasyon Güçleri Konferansı ve Fuarı'na (SOFEX 2024) katılacağını duyurdu.

DHA1 Eylül 2024 Pazar 14:22 - Güncelleme:
Türk savunma sanayiinden Ürdün'e çıkarma
ABONE OL

SSB'den yapılan açıklamaya göre, 2-5 Eylül 2024 tarihleri arasında dört gün boyunca devam edecek olan SOFEX 2024 Fuarı'na, Orta Doğu ve Arap dünyası başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonların katılımı bekleniyor. Fuar, savunma ekipmanları alanında dünyanın en büyük üretici ve geliştirici şirketlerini, ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları gibi birçok üst düzey askeri yetkiliyle buluşturmayı hedefliyor. 1996'dan bu yana düzenlenen fuar, 2 yılda bir misafirlerini ağırlıyor. Çeşitli ülkelerden savunma teçhizatı ve silah üretiminde uzman 300'den fazla şirketin yer aldığı SOFEX 2022'ye 98 ülkeden katılım gerçekleşmişti. SOFEX 2024 kapsamında 38 ülkeden, 400 resmi delegasyonun ve 98 pavilyon içerisinde 100 ülkenin katılımı bekleniyor. Fuarda Türk savunma sanayi firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemler katılımcıların beğenisine sunulacak, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

HALUK GÖRGÜN: EN YÜKSEK KATILIMI GÖSTEREN ÜLKEYİZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayimizin mühendislik gücünü sergilediğimiz bu fuar kapsamında, Türk savunma sanayiini temsil etmek üzere farklı çalışma alanlarında faaliyet gösteren 23 şirketimiz yer alıyor. Bu sene Türkiye olarak hem katılımcı firma sayısı hem de fuar metrekare alanında en yüksek katılımı gösteren ülkeyiz. Yoğun bir katılım ile yer alacağımız bu fuarın savunma sanayimizin ulaştığı teknoloji seviyesini dünyaya göstermek adına önemli bir platform olduğunu değerlendiriyorum. İlaveten SOFEX 2024'ün bölgedeki stratejik iş birlikteliklerimizi derinleştireceğini umut ediyor, iki ülke adına da hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.