Türk savunma sanayisinin mevcut kapasite, verimlilik ve ürün çeşitliliği açısından yaşadığı ciddi büyüme dönemine ayak uyduracak gençleri sektöre kazandırmak ve mevcut çalışanları çağın gerektirdiği yetkinlik setleriyle donatmak amacıyla Düsseldorf'ta düzenlenen buluşmada, yaklaşık 250 mühendis, yurt dışında yaşayan genç ve lisans öğrencisi bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yüksek irade ve devletin sahiplenmesiyle çok büyük kazanım elde ettiğini söyledi.

Karataş, son dönemde yerlilik ve millilik oranının yüzde 20'den yüzde 83'e yükseldiğini, savunma sanayisinde yaklaşık 3 bin 500 firmanın faaliyet gösterdiğini, bunlardan 2 bininin ihracat yaptığını, hem sivil ve hem de savunma sanayisinde toplamda 8 bine yakın firma bulunduğunu dile getirdi.

Savunma sanayisinde yaklaşık 93 bin kişinin çalıştığını, 2028'de bu sayının 158 bin olacağını öngördüklerini belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Son 3 yıldır ihracat olarak yüzde 20-25 büyüyoruz ve geçtiğimiz yıl 7,1 milyar dolarlık ihracatımız oldu. Bu yıl ilk 9 ayda bu 6 milyar dolar. Son iki yılda 20 milyar dolarlık sözleşme imzaladık. Bu yıl ilk 9 ayda 13 milyar dolar civarı. Gerçekten ciddi büyüme var ve büyüme devam edecek."

Önlerindeki bir yıl içinde Hürkuş, Hürjet, Gökbey, Anka 3 ve Kızıl Elma gibi çok büyük platformların seri üretime geçeceğini anlatan Karataş, "Milli Yetkinlik Hamlesi'nin, şirketlerin davranışlarını değiştirmek, sektörün bir bütünleşik yol haritasıyla devam etmesi, yeteneği doğru yetkinliklerle inşa etmesiyle ilgili önemli bir proje olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'a plaket takdim edildi.



"Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi" buluşmasının ikinci ayağı yarın Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek buluşmayla devam edecek.

