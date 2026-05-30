Türk savunma sanayisi devleri tedirgin etti! Uluslararası basından çarpıcı kıyaslama

Uluslararası medya kuruluşları, İstanbul'da gerçekleştirilen SAHA Savunma Fuarı'nı Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümünün en güçlü göstergelerinden biri olarak değerlendirdi. NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olan Türkiye'nin, son yıllarda geliştirdiği yerli ve milli sistemlerle küresel savunma pazarında ağırlığını artırdığı vurgulandı.

Yabancı basında yer alan analizlerde, Türkiye'nin artık yalnızca bölgesel bir üretici değil, dünya savunma sektörünün yükselen aktörlerinden biri olduğu değerlendirmesi yapıldı.

200 MİLYON DOLARDAN 10,6 MİLYAR DOLARA

Savunma ve havacılık ihracatında son yirmi yılda yakalanan büyümeye dikkat çekildi. Türkiye'nin savunma ihracatının 2002 yılında yaklaşık 200 milyon dolar seviyesindeyken geçen yıl 10,6 milyar dolara ulaşması, sektörün ulaştığı noktayı ortaya koydu.

Söz konusu performans, Türkiye'yi dünyanın en büyük savunma ihracatçıları arasına taşırken, Türk savunma sanayisinin ilk 10 ülke arasına girme hedefi de uluslararası çevreler tarafından yakından takip ediliyor.

TÜRK İHA'LARI KÜRESEL PAZARDA ZİRVEYE OYNUYOR

Dış basının öne çıkardığı başlıklardan biri de Türk insansız hava araçları oldu. Özellikle Baykar'ın gerçekleştirdiği ihracat başarısı, savunma devlerini tedirgin ediyor.

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği İHA ve SİHA sistemleri birçok ülkenin envanterine girerken, Türkiye bu alanda dünyanın önde gelen tedarikçileri arasında gösteriliyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM TALEBİ ARTIRDI

Haberde, bölgede yaşanan çatışmalar ve güvenlik riskleri, Türk savunma ürünlerine olan ilginin daha da arttığı yazıldı. Özellikle hava savunma sistemleri, insansız hava araçlarına karşı geliştirilen çözümler ve düşük maliyetli önleme sistemlerinin birçok ülkenin radarına girdiği vurgulandı.

AFRİKA'DAN ASYA'YA UZANAN ETKİ

SAHA Fuarı'na katılan yabancı heyetlerin çeşitliliği de Türkiye'nin genişleyen etki alanını ortaya koydu. Afrika, Körfez, Orta Asya ve Uzak Doğu'dan gelen askeri heyetler ve savunma şirketleri Türk firmalarıyla yeni iş birlikleri için temaslarda bulundu.

Özellikle Endonezya, Umman ve Afrika ülkeleriyle yapılan anlaşmalar, Türk savunma sanayisinin ihracat ağını her geçen gün genişlettiğini gösterdi.

HEDEF: DÜNYANIN İLK 10 SAVUNMA İHRACATÇISI ARASINA GİRMEK

Savunma sanayisindeki teknolojik atılımlar, artan ihracat rakamları ve küresel ölçekte büyüyen müşteri ağı sayesinde Türkiye, dünyanın en büyük savunma ihracatçıları arasındaki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Dış basının analizlerine göre, yerli üretim kapasitesi, yüksek teknoloji yatırımları ve ihracat odaklı stratejisiyle Türkiye, önümüzdeki yıllarda küresel savunma pazarındaki payını daha da artırabilecek ülkelerin başında geliyor.

Türk İHA'ları için Asya açılımı

Katil İsrail mesajı aldı! Tel Aviv'de GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN alarmı

Türkiye'nin "EFES 2026"da yaptıklarına hayran kaldılar: Görülmesi imkansız bir şey