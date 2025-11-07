Türk savunma sanayisi hedefe emin adımlarla ilerliyor

Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Başkan Görgün, SSB'nin kuruluşundan bugüne emek vermiş herkese teşekkür ederek, ahirete göçenleri rahmetle andı.

Savunma sanayisinin geçmişte kritik teknolojilerde dışa bağımlı olduğuna, birtakım teknolojilere erişimin diplomatik süreçlere bağlı bulunduğuna dikkati çeken Görgün, "Kendi kendine yeterliliğimiz çok sınırlıydı. Direkt alımdan ortak üretime, özgün tasarımların yapılmasına, yenilikçi, kendi kendine yeten, sahada paradigmaları değiştiren ürünlerin üretildiği sürece gelinmesi ve bunlarla birlikte dünyaya, dost müttefik ülkelere üretilen ürünlerin, teknolojilerin, 'know-how'ın ihraç edilir hale gelmesi büyük bir gelişme." diye konuştu.

Görgün, 2000'li yılların başlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin, savunma sanayi şirketlerinin ve Türk mühendislerinin önünü açan bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak, "O günden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her daim destekleri, yerli-milli üretim, yerli altyapıların geliştirilmesi, insan kaynağının geliştirilmesi üzere Milli Yetkinlik Hamlesi, Milli Teknoloji Hamlesi'ne liderlik etmesiyle hamdolsun bugün göz kamaştırır bir seviyedeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başarıyla tamamlanan her bir projenin yeni bir öz güven ve açılım oluşturduğunu dile getiren Görgün, bu açılımların KAAN'dan TCG Anadolu'ya, MİLGEM korvetlerine, ALTAY Tankı'na, SİHA'lara, TİHA'lara, KIZILELMA'ya varan bir sürecin olgunlaşmasına sebebiyet verdiğini söyledi. Görgün, "Allah'a çok şükür biz şu anda 100 bine yaklaşan bir teknoloji ordusu olarak ifade ediyoruz savunma sanayi şirketlerimizi ve çalışanlarımızı." ifadesini kullandı.

- "EN ÖNEMLİ PROJEMİZ MİLLİ YETKİNLİK HAMLESİ"

Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin sahip olduğu genç insan kaynağının önemini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Tabii bu avantaj. Özellikle iyi yetişen personelin mesleki tatminlerini sağlayabileceği imkanlar ve zor problemleri önlerine sunmak gerekiyor. O zor problemleri çözmek üzere motive olmaları çok kıymetli. Bizim savunma sanayisinde koyduğumuz hedefler birbirinden zorlu problemler. Genç dimağlar, güzide üniversitelerimizde yetişen gençlerimiz bunları çözmek için birbirleriyle yarışıyorlar ve Allah'a çok şükür hızlı çözümler üretiyorlar."

"Milli Yetkinlik Hamlesi" adını verdikleri sistematik bir yaklaşımla, eğitim-öğrenim süreçlerinde gençleri zor problemleri çözmeye ve yüksek teknolojinin bir parçası olmaya hazırladıklarını belirten Görgün, "Şu anda Savunma Sanayii Başkanlığında yürüttüğümüz 1400'e yakın projemiz var, en önemli projemizin bu olduğunu, en önemli programımızın bu olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Görgün, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile koordinasyon halinde lisanstan meslek liselerine, sertifika programlarından savunma sanayii akademilerine kadar kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

- "100 MİLYAR DOLARI AŞAN 1400'E YAKIN PROJE"

SSB'nin yürüttüğü projeler ve bunların ekonomik büyüklüğüne ilişkin soruya Görgün, "Savunma Sanayii Başkanlığı altında şu anda yaklaşık 100 milyar doları aşan 1400'e yakın yürüttüğümüz proje, 100 bine yakın çalışanımız var." yanıtını verdi.

Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı rakamlarla ortaya koyan Görgün, geçen yılı 7,1 milyar dolar ihracatla, bir önceki seneye göre yüzde 29'luk artışla tamamladıklarını, bu yılın 10 ayında ise yüzde 31'lik artışla 6,7 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını açıkladı.

Sektörde yaklaşık 3 milyar dolar AR-GE bütçesi bulunduğunu, bunu sistematik kullanmanın kıymetli olduğunu vurgulayan Görgün, şu anda savunma sanayisindeki ihracatın, Türkiye'nin toplam ihracatının 10 ayda yüzde 3,5'ine ulaştığını bildirdi.

Görgün, kilogram başı ihracat değerinin 65 doların üzerinde olduğunu, ancak kilogram başı 20 bin, 50 bin dolar değere sahip ürünleri de ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yılın 10 ayında 6,7 milyar dolarlık ürün teslim ettiklerini, buna karşılık 11 milyar doların üzerinde sipariş aldıklarını belirten Görgün, "Bu da sonraki yıllar için aslında bir bakiye sipariş oluşturduk demek." ifadesini kullandı.

Görgün, Türkiye'nin 3 bin 500'ün üzerinde savunma sanayi firması bulunduğunu, bunların yaklaşık 1600'ünün ihracat yaptığını, 180'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

- "BİRÇOK ŞEYİ BAŞARDIK AMA DAHA ÇOK YAPACAK İŞİMİZ VAR"

Haluk Görgün, savunma sanayisinde daha önce Türkiye'ye kısıtlamalar getiren, ambargolar uygulayan ülkelerin temsilcilerinin şimdi Türkiye'deki tesisleri, fabrikaları, projeleri görmeye gelmesine ilişkin soru üzerine, "Tabii gıptayla izliyorlar. Biz de büyük bir mesleki tatmin ve gururla gezdiriyoruz, anlatıyoruz. Özellikle de teşekkür ediyoruz." dedi.

Bu "teşekkürün" sebebini, "yıllar önce dostluk ve müttefiklik ruhuna uymayan yaklaşımların ilk bakışta çok dezavantajlı ve hoş olmayan bir süreç gibi değerlendirilse de bugünlere ancak muhataplarının o yaklaşımıyla gelmeleriyle" açıklayan Görgün, bu durumun değişik bir tebessüm anı oluşturduğunu söyledi.

Görgün, geçmiş tecrübeleri birer ders olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Birçok şeyi başardık ama daha çok yapacak işimiz, geliştirmemiz gereken teknoloji var. Teknolojiyi sadece üreten değil, teknolojiyi yön veren ve yöneten konumunda olmalıyız." diye konuştu.

Sektör çalışanlarına ve ailelerine teşekkür eden Görgün, "Nice 40'lı yıllara diyorum, ben sektörümüze güveniyorum. Sadece sektör çalışanlarımız değil, onların aileleriyle birlikte ortaya koyduğu ciddi bir fedakarlıkla bugünleri yaşıyoruz. Daha iyilerini de hep beraber hem bizler yapacağız hem de yapmak üzere gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştireceğiz." dedi.