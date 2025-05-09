Türk savunma sanayisi için büyük öneme sahip! Kritik görüşmenin adresi Londra

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Akademinin düzenlediği "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları", yarın ve 11 Mayıs'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek.

Hilton London Kensington'daki etkinlikte, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, "Milli Yetkinlik Hamlesi" başlıklı sunum yapacak.

Etkinlikte, Türk şirketlerinin temsilcileri "Savunma Sanayiinde Mühendis Olmak" başlıklı panelde, sektörde çalışma deneyimlerini paylaşacak.

İki gün boyunca farklı şirket temsilcilerinin katılım göstereceği panelde, savunma sanayisine teknik bakış açısıyla değerlendirmeler yapılacak.

Panelin ardından savunma sanayisi şirketleri, kendi çalışmalarını etkinliğe katılan sektör temsilcilerine anlatacak ve birebir görüşmelerde bulunulabilecek.

"Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları", 2024 yılında başlatılan Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında düzenleniyor ve ortak akıl ile istişare imkanlarının geliştirilmesine katkı sunuyor.