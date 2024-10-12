Türk savunma sanayisi için kritik adım! Sahada gücümüze güç katacak

Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı, sektör temsilcilerinin katılımıyla, 11-13 Ekim tarihlerinde Bursa'da gerçekleşiyor. Dün başlayan çalıştayda; alt yüklenicilerin beklentileri ve talepleri alınacak, sürdürülebilirlikleri için yürütülmesi gereken çalışmalar irdelenecek, ortaklaşa karar verilecek konulara ve sorunlara ilişkin çözümler geliştirilecek, iş planlamaları yapılacak ve görev dağılımları netleştirilecek. Çalıştay kapsamında aynı zamanda Savunma ve Havacılık Sanayiinde Alt Yüklenicilerin Sürdürülebilirliği Paneli, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Sanayileşme Politikaları ve Süreçleri, Alt Yüklenicilere Yönelik Verilen Destekler, Stratejik Planı ve Ar-Ge Politikaları sunumları katılımcılar ile paylaşılacak. Çalıştayın son günü olan pazar günü ise ana yüklenici ve alt yüklenici firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleşecek.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, çalıştayda yaptığı konuşmada, "Bütünün gücünün bileşenlerden geldiğinin, tüm üretim paydaşlarının olabildiğince güçlü olması gerektiğinin farkındalığıyla, yüksek katma değer üreten alt yüklenici ve yan sanayimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu gelişimler doğru şekilde desteklendiğinde, yerli ve milli sistem ve alt sistemlerimizle sahada gücümüze güç katmaya devam edeceğimizi biliyoruz. Zira, Türkiye'nin stratejik ürünlerinde dışa bağımlılık gibi bir lüksünün olmadığı bilincindeyiz. Bu amaçlarla, başkanlığımız tarafından yürütülen tedarik ve sanayileşme faaliyetlerinde özgün tasarım ve geliştirme kabiliyetine sahip, uluslararası alanda rekabet edebilen ve global tedarik zincirlerine entegre nitelikli bir yan sanayinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarımız ve desteklerimiz sürüyor. 3 gün boyunca birbirinden önemli içeriklerle başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleşecek çalıştayımızın ülkemiz savunma sanayinin gelişimine destek olmasını, sürdürülebilir, rekabetçi, özgün ve dünyada söz sahibi bir Türk savunma sanayisinin tesis edilmesi ve savunma sanayimizin küresel rekabet gücünün artırılmasına hizmet etmesini temenni ediyorum" dedi.