Türk savunma sanayisi ve BAE arasında işbirliği

Görgün, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, SSB liderliğinde, 30-31 Ocak'ta Abu Dabi'de organize edilen savunma sanayisi alanında işbirliği geliştirilmesine yönelik toplantıya Türk şirketlerinin yetkilileriyle katıldıklarını belirtti.

Toplantıda yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi veren Görgün, "Burada arkadaşlarımız, ağırlıklı olarak Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinin son kullanıcılarıyla özellikle şirketlerimizin yöneticileri ve teknik personelleri daha önceden belirlenmiş 80 madde üzerine konuştular. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2023 yılında yaptığı ziyaret sonrası bu işbirlikleri arttı. Hem BAE Emiri'nin hem Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon ve motivasyonla savunma sanayimizdeki ve ekosistemdeki herkes elinden gelen gayretle sonuç ortaya çıkarmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Toplantının taraflar açısından faydalı olduğunu vurgulayan Görgün, "Burada kapsamlı bir satış söz konusu. Bunların bir kısmı teslim edildi, bir kısmı teslim ediliyor. Kullanıcıların Türkiye ile iş yapmalarının memnuniyetini duymak da ayrıca ülkemiz adına bir kazanım diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, ziyaret kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ahmad Al Nahyan, Genelkurmay Kuvvet Geliştirme Otoritesi Başkanı General Hassan Al Hammadi, Tawazun Council CEO'su Muammar Shehab, Edge Yönetim Kurulu Başkanı Faisal Al Bennai ve Edge CEO'su Hamad Al Marar ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.