İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3594
  • EURO
    32,8952
  • ALTIN
    1989.37
  • BIST100
    8488.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

Türk savunma sanayisi ve BAE arasında işbirliği

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye ile bu ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir dizi görüşmede bulundu.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
Türk savunma sanayisi ve BAE arasında işbirliği
ABONE OL

Görgün, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, SSB liderliğinde, 30-31 Ocak'ta Abu Dabi'de organize edilen savunma sanayisi alanında işbirliği geliştirilmesine yönelik toplantıya Türk şirketlerinin yetkilileriyle katıldıklarını belirtti.

Toplantıda yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi veren Görgün, "Burada arkadaşlarımız, ağırlıklı olarak Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinin son kullanıcılarıyla özellikle şirketlerimizin yöneticileri ve teknik personelleri daha önceden belirlenmiş 80 madde üzerine konuştular. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2023 yılında yaptığı ziyaret sonrası bu işbirlikleri arttı. Hem BAE Emiri'nin hem Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon ve motivasyonla savunma sanayimizdeki ve ekosistemdeki herkes elinden gelen gayretle sonuç ortaya çıkarmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Toplantının taraflar açısından faydalı olduğunu vurgulayan Görgün, "Burada kapsamlı bir satış söz konusu. Bunların bir kısmı teslim edildi, bir kısmı teslim ediliyor. Kullanıcıların Türkiye ile iş yapmalarının memnuniyetini duymak da ayrıca ülkemiz adına bir kazanım diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, ziyaret kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ahmad Al Nahyan, Genelkurmay Kuvvet Geliştirme Otoritesi Başkanı General Hassan Al Hammadi, Tawazun Council CEO'su Muammar Shehab, Edge Yönetim Kurulu Başkanı Faisal Al Bennai ve Edge CEO'su Hamad Al Marar ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.