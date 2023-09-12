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Savunma

Türk savunma sanayisinden Güney Amerika ülkesi Ekvador'a ilk büyük satış: Gurur duyuyoruz

Türk savunma sanayisi şirketlerinden Otokar tarafından üretilen 20 adet Cobra II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'nun da katıldığı törenle askeri yetkililere teslim edildi. Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Yalçın, Türk savunma sanayisinin bu alımla birlikte Ekvador pazarına ilk kez girdiğini ve bu gelişmeden ötürü gurur duyduklarını söyledi.

AA12 Eylül 2023 Salı 07:37 - Güncelleme:
Türk savunma sanayisinden Güney Amerika ülkesi Ekvador'a ilk büyük satış: Gurur duyuyoruz
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Lasso, X sosyal medya hesabından Cobra II araçlarının tören fotoğraflarını paylaşarak, "Göreve başladığımdan bu yana 3 alanı donatmaya söz verdim. Bu 28 yıllık çalışma dönemimde önemli ilerlemeler katettik. Bugün 20 adet Türk yapımı Cobra II aracını silahlı kuvvetlere teslim ettiğim için mutluyum. Ekim ayının sonunda 15 Ural tipi taktik araç daha gelecek." ifadesini kullandı.

Birkaç hafta önce 20 adet çok amaçlı zırhlı araç ile 42 adet arazi tipi kamyonu orduya teslim ettiklerini hatırlatan Lasso, "Sevgili askerler, Ekvador halkı çalışmalarınızı takdir ediyor, son güne kadar yanınızda olacağız ve her zaman sizlere destek olacağız." dedi.

Başkent Kito'daki askeri hava üssünde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Lasso'nun yanı sıra Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alfredo Borrero, Dışişleri Bakanı Gustavo Manrique, Savunma Bakanı Luis Lara, Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Larrea, Genelkurmay Başkanı Nelson Proano ve üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Lasso'nun, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Yalçın'a süreçteki desteği nedeniyle teşekkür ettiği bildirildi.

Lasso, beraberindekilerle askeri araçları yakından inceledi ve içlerine binerek basına poz verdi.

Türk savunma sanayisinin Ekvador'a ilk büyük satışını gerçekleştirdiğini belirten Büyükelçi Yalçın, Türk savunma sanayisinin bu alımla birlikte Ekvador pazarına ilk kez girdiğini ve bu gelişmeden ötürü gurur duyduklarını söyledi.

Yalçın, Ekvador'un artan güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermek üzere önlerindeki dönemde savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinin Ekvador ile bağlarını güçlendirmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Genelkurmay Başkanı Nelson Proano, satın alınan üstün nitelikli Cobra II araçlarının çok amaçlı, taktik zırhlı araçlar olduğunu belirterek, bunların ülke güvenliğine önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Yalçın'ın Savunma Bakanı Lara'ya Cobra 2'lerin bir maketini takdim ettiği bilgisi de paylaşıldı.

  • Otokar
  • Cobra II
  • Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç

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