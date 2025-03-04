İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4499
  • EURO
    38,4402
  • ALTIN
    3427.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türk savunma sanayisinden rekor! 434 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
Savunma

Türk savunma sanayisinden rekor! 434 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2025 yılı şubat ayında savunma ve havacılık ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44'lük artış göstererek 434 milyon dolarla rekor kırdığını belirtti.

AA4 Mart 2025 Salı 15:07 - Güncelleme:
Türk savunma sanayisinden rekor! 434 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılı şubat ayında savunma ve havacılık ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44'lük artış göstererek 300 milyon dolardan 434 milyon dolara yükselerek rekor kırdığını belirtti.

Yılın ilk 2 ayındaki toplam ihracatın ise yüzde 29,6 artışla 816 milyon dolara ulaştığına dikkati çeken Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin savunma sanayisi, küresel pazarda daha güçlü bir konuma yükseliyor. Hedefimiz: katma değerli ürünlerde sürdürülebilir artış. Yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerimizin ihracatında kalıcı bir artış trendi yakalamayı hedefliyoruz. Başkanlığımızın yürüttüğü kesintisiz uluslararası işbirliği faaliyetleri ile şirketlerimizin maliyet etkin-yüksek teknoloji çözümleri sayesinde sektörümüz belli bir bölgeye değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale gelmiştir. Önümüzdeki dönemde, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'lerimizi destekleyen, ihracat yapan firma sayımızı artıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilir bir güç haline getiren uluslararası faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu büyük başarıda emeği geçen başkanlığımız personelini, şirketlerimizi, KOBİ'lerimizi, mühendislerimizi ve sektör paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimiz yükselmeye devam edecek."

  • Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün
  • savunma sanayi
  • havacılık ihracatı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.