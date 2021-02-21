AA 21 Şubat 2021 Pazar 12:09 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 12:15

Sualtı elektroniği ve akustiği konularında çalışmalar yürüten KoçSavunma, geliştirdiği ürünlerle yurt dışı pazarına yönelik adımlar atıyor.



KoçSavunma; Echorium Dalgıç Tespit Sonarı Ailesi, Sualtı Tespit ve Konumlandırma Sistemi, Mermi Tarassut Sistemi, Akustik İzleme ve Yakalama Sistemi, Sualtı Ortam Modeli ve Sualtı Telefonu gibi bir dizi ürüne sahip bulunuyor.

Şirket, 2020'de sualtı telefonunun yabancı bir deniz kuvveti gemisinde kullanımına yönelik sözleşmeye imza attı. Ayrıca diğer bir yabancı ülke gemisine İngilizce menülü sualtı telefonu satışına yönelik sözleşme de bu yılın başında yürürlüğe girdi.

Sualtı telefonu; tümü mikro işlemci kontrollü, suüstü/sualtı gemileri arasındaki iletişimi sualtı akustik dalgaları aracılığı ile sağlayan haberleşme sistemi olarak görev yapıyor. Söz konusu ürünün MİLGEM ve Yeni Tip Karakol botları için sabit, kurtarma gemileri için taşınabilir olmak üzere değişik tipleri bulunuyor.

Savunma dışındaki sektörlere de açılmayı hedefleyen KoçSavunma, bu alanda da somut sonuçlar aldı. TURMEPA ile Smartium Blue sosyal sorumluluk projesi kapsamında, KoçSavunma akıllı şamandıraları, Türkiye'nin önemli turistik bölgelerinden Fethiye Körfezi'ndeki deniz suyu temizlik kalitesini düzenli olarak izlemeye başladı.

KoçSavunma, 2020 yılı içinde akıllı şamandıra sistemleri geliştiren bir firma olarak Uluslararası Seyir Yardımcıları ve Fenerler Otoriteleri Birliği (IALA) ve Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) üyelik işlemlerini de tamamladı.

- Yeni pazarların kapısı açıldı

KoçSavunma, bu yıl da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda ürün geliştirmeye ve dünya ile rekabet edecek çalışmalara imza atmayı sürdürecek. Şirket, stratejik hedefleri doğrultusunda bu yıl farklı sektörlerdeki açılımlara öncelik verirken küresel pazarlarda öne çıkmamak amacıyla fuar katılımları gibi faaliyetlerini de artırmayı planlıyor.

Özellikle IALA üyeliğinin onayından hemen sonra Filipinler Sahil Güvenliği için talep edilen seyir yardımcısı şamandıra tedarik ihalesine davet edilen KoçSavunma, ana yurt ve kritik tesislerin sualtı güvenliği için vazgeçilmez olan Dalgıç Tespit Sonarı ürünü için yurtdışı açılım fırsatlarını dikkatle takip ediyor.

2020 yılı içinde öne çıkan KoçSavunma Sualtı Telefonu, Dalgıç Tespit Sonarı ve Gemi Entegre Bilgi Sistemi gibi ürünlere yönelik potansiyel ihracat fırsatlarının 2021 yılı içinde hayata geçmesi bekleniyor.

- "Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine ağırlık verdik"

KoçSavunma Mühendislik Yöneticisi Hakan Öktem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 yılı teslimatlarını taahhütler çerçevesinde ve zamanında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salgının tüm dünyada ve Türkiye'de yol açtığı zorlu koşullara rağmen Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine ağırlık verdiklerini vurgulayan Öktem, "Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışından önemli siparişler aldık ve birçok firma ile yurt dışı temsilcilik sözleşmeleri imzaladık. Böylece 2020 yılını hem yurt içinde hem yurt dışında savunma şirketleri tarafından aranılan çözüm ortağı olarak kapatmanın gururunu yaşıyoruz. Bu verimli dönemin önümüzdeki süreçte de istikrarını koruyacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Öktem, stratejik yol haritasını farklı sektörlere açılmak ve yurt dışı pazarlarda büyümek olarak belirlediklerine işaret ederek, "KoçSavunma gerek yurt içi faaliyetleri gerekse ihracat fırsatları açısından 2020'yi verimli bir şekilde değerlendirdi. Bu dönemde çeşitli bakanlık ve kurumlarla ürünlerimizin tanıtımına ve çözüm üretmeye yönelik süreçleri başarıyla başlattık." diye konuştu.