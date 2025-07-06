Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın ikinci haberinde, servo motorlar ve hareket kontrol çözümleri ele alındı.

Modern muharebe ve savunma sistemlerinin temel taşlarından olan servo motor ve hareket kontrol çözümleri; ürünlerinin performansını, güvenilirliğini ve operasyonel etkinliğini artırarak stratejik avantaj sağlıyor.

Bu çözümlerle, savunma sanayisi ürünlerinin hassas, güvenilir ve yüksek performanslı hareket kontrolü gerçekleştirilebiliyor. Radarlar, füze yönlendirme sistemleri, insansız hava araçları, robotik sistemler için çok kısa sürelerde doğru hareketler gerekiyor. Servo motorlar ve hareket kontrol çözümleri üstlendikleri işlevlerle buna imkan veriyor.

Türkiye'de elektrikli motor üretiminde köklü bir deneyime sahip olan WAT Motor, bu birikimi savunma ve havacılığın da aralarında bulunduğu bir dizi sektöre aktarıyor.

Savunma ve havacılık sanayisi için özel maksat motorlar ve sistem çözümleri geliştiren WAT Motor, servo motor ve sürücüler, hareket kontrol çözümleri ve sistem tasarımlarıyla Türk savunma sanayisine hizmet veriyor.

WAT Motor Genel Müdür Yardımcısı Barış Tuğrul Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1965 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin bugün elektrik motorları alanında Türkiye'nin en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunduğunu söyledi.

Hareket kontrol teknolojilerindeki uzmanlıklarını, sadece motor üretimiyle sınırlı tutmadıklarını; aynı zamanda servo sürücüler, özel amaçlı servo motorlar ve mekanik aktarma sistemleriyle birlikte kullanıcılarına komple hareket kontrol zinciri sunduklarını vurgulayan Ertuğrul, tüm bu faaliyetleri de "Yerli motor, yerli sürücü tek çatı altında" olarak ifade ettiklerini belirtti.

DAHA GÜÇLÜ, DAHA HASSAS

Ürün gamlarını bu bakış açısıyla sürekli geliştirip yenilediklerini vurgulayan Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Son dönemde pazara sunduğumuz yüksek güçlü ve hassas yeni nesil servo motor sürücü ailemiz ile özellikle performans ve kararlılık gerektiren uygulamalar için ülkemizdeki önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz.

Sürücü ailemiz ile hassas hareket kontrolü ve pozisyonlama sistemlerinin yanı sıra itki, robotik ve otomasyon gibi özel uygulamalar için çözüm sunuyoruz. 18V ile 72V aralığında, 8A'dan 200A'ya kadar çalışma kapasitesine sahip olan sürücülerimiz, tork, hız ve pozisyon modlarında çalışıyor. Resolver ve encoder geri beslemelerini destekleyen, CanOpen, Modbus ve diğer haberleşme protokollerini kullanan sürücülerimiz IP65 koruma sınıfına sahip ve kullanıcı dostu özgün arayüzümüz (GUI) ile esnek entegrasyon imkanımız bulunuyor.

Özgün GUI'miz, parametrelerin kolayca ayarlanmasına, sistem parametrelerinin kestirimine ve otomatik kalibrasyon işlemlerine olanak tanıyor ve gerçek zamanlı izleme yeteneği sayesinde kritik parametreler ölçülebiliyor."

KÜÇÜK HACİMLERDE BÜYÜK İŞLER İÇİN ASERVO

Ayrıca kompakt yapı ve düşük hacim gereksinimi olan platformlar için geliştirdikleri "akıllı servo" ürünü Aservo'yu IDEF fuarında çözüm ortaklarıyla buluşturacaklarını bildiren Ertuğrul, ürüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aservo, kendi segmentinde Türkiye'deki en yenilikçi çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Elektrik motoru ile elektronik donanım ve yazılımı, geri besleme sensörü, kontrol kartı, haberleşme arayüzünü tek bir gövdede barındıran kompakt yapısı sayesinde hem yerden tasarruf sağlıyor hem de sistem entegrasyonunu kolaylaştırıyor.

Kompakt yapısı ve yüksek entegrasyon seviyesi sayesinde hacimde minimum 2 kat küçülme, maliyette ise 2 kata varan azalma sağlıyor.

Bununla birlikte, Aservo zorlu çevre koşullarında çalışacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiş bir ürün. Geniş sıcaklık aralığında görev yapabilmesinin yanı sıra, titreşim ve şok gibi çevresel streslere karşı yapılan dayanıklılık testlerinden başarıyla geçerek kalifiye edildi. Bu sayede sadece kompakt değil, aynı zamanda güvenilirliği yüksek bir çözüm olarak öne çıkıyor."

BİRÇOK SAVUNMA SİSTEMİNİN "KALBİNDE"

WAT'ın yaklaşımının yalnızca ürün geliştirmekle sınırlı olmadığına işaret eden Barış Tuğrul Ertuğrul, "Amacımız; üretim teknolojileri konusundaki birikimimizi kullanarak ölçeklenebilir bir üretim kapasitesi sunmak, kurumsal ve sürdürülebilir tedarikçi modeli ile sektöre örnek teşkil etmek ve sistem ana yüklenicilerine doğrudan hizmet verebilmektir. Başka bir ifadeyle, ana kontraktör firmaların yurt içi ve uluslararası rekabetteki başarısını destekleyen, güvenilir bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ertuğrul, WAT'ın bu alanda ortaya koyduğu çözümlerin Türkiye'nin gurur kaynağı olan ana yüklenicilerimiz tarafından Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri, Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemleri, Yakın Hava Savunma Sistemleri, Tank Atış Kontrol Sistemleri, Teleskopik Yükseltme Sistemleri, stabilize yönlendirme birimleri; su altı platformlarında sarf edilebilir dekoy sistemleri; hava platformlarında insansız hava araçları ve güdüm sistemlerinde kullanıldığını bildirdi.

Ertuğrul, Türkiye'nin hareket kontrol sistemlerindeki teknolojik kabiliyetlerine sundukları katkıyı IDEF 2025'te sergileyecek olmaktan heyecan duyduklarını kaydetti.