Türk savunması oyunun kurallarını değiştiriyor! ASELSAN'dan dron tehditlerine karşı ''parçacık kalkanı''

Mini ve mikro İHA'ların modern savaşın en kritik tehditlerinden biri haline geldiği dönemde, ASELSAN'ın geliştirdiği yeni sistem sürü saldırılarına karşı yüksek etkinlik vadediyor. KORKUT 100/25 SB İHA Fiziksel Önleme Sistemi, yapılan testlerde farklı dron tehditlerini başarıyla etkisiz hale getirdi.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 19:07 - Güncelleme:
Şirketin sosyal medya hesabından, EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı'na entegre edilen KORKUT 100/25 SB'nin test görüntüleri yayınlandı. Testlerde, sistemin farklı dron tehditlerini etkisiz hale getirdiği görüldü.

ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT 100/25 SB silah sistemi ve parçacık etkili ATOM 25 mühimmatı, son dönemde ihtiyaç duyulan güvenlik çözümlerine maliyet etkin bir alternatif sunuyor.

KORKUT 100/25 SB, sürü İHA saldırıları gibi yoğun ve düşük maliyetli tehditler bertaraf edilirken mühimmat israfını engelliyor ve hedef imha başarısını üst seviyeye çıkarıyor.

Uzaktan kontrol edilebilme, gelişmiş elektro-optikler, bilgisayar kontrollü atış kontrol algoritmaları ve hedef konumuna otomatik yönlendirme gibi yeteneklere sahip sistem, tehditlere karşı hızlı reaksiyon gösteriyor, yüksek atım hızı ve düşük geri tepme avantajlarıyla özellikle küçük boyutlu hedeflere karşı üstünlük kuruyor.

Sistem, tekerlekli araçlardan sabit tesislere kadar geniş bir entegrasyon yelpazesine sahip bulunuyor.

Parçacık etkili ATOM 25 mühimmatı ise geleneksel mühimmatların aksine "doğrudan vuruş" zorunluluğunu ortadan kaldırarak hedefi bir parçacık bulutuyla etkisiz hale getiriyor. ATOM 25, hedefin önünde programlanan zaman diliminde infilak ederek yüksek enerjili parçacıkları hedefin üzerine saçıyor. Böylece özellikle manevra kabiliyeti yüksek küçük İHA ve dron gibi hedeflerin etkisiz hale getirilmesi mümkün oluyor. ATOM 25, bu özelliğiyle imha oranlarını geleneksel sistemlerin çok üzerine çıkarıyor.

ASELSAN'ın bu çözümü, katmanlı hava savunma yeteneği için önemli bir tamamlayıcı sunuyor.

