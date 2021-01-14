Türk SİHA'ları ABD basınında: Savaşın geleceği değişiyor... Bayraktar TB2 öncü oldu

star.com.tr 14 Ocak 2021 Perşembe 14:03 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:05

Azerbaycan, Karabağ ve Libya'daki başarılı operasyonlardan sonra, dünya Türkiye'nin geliştirdiği İnsansız Hava Araçları'nı konuşuyor.

Son olarak Washington Times gazetesinde yayımlanan bir makaleye göre, bölgede kullanılan Türk İHA'larının başarısının, büyük ülkeler de dahil birçok askeri lideri yeni stratejilere itti.

Uzmanlar, Azerbaycan'ın Ermenistan'la son savaşında başarılı bir şekilde İHA kullanmasının, dünyanın dört bir yanındaki askeri liderlerin dikkatini çektiğini ve daha küçük, daha ucuz ve kullanımı daha kolay olan İHA'lara doğru bir geçişi hızlandırdığını söylüyor.

İngiltere gibi büyük Batılı askeri güçlerin liderleri bile, bu sonbaharda Dağlık Karabağ'da yaşanan savaş sırasında, Azerbaycan İHA'larının Ermeni birliklerine ve geleneksel kara muharebe araçlarına bomba yağdırmasını izledikten sonra, İHA stratejilerinde yaklaşan bir değişikliğin sinyallerini verdiler.

ÇOĞU TÜRKİYE'DEN ALINDI

Bu orta büyüklükteki Azerbaycan İHA'larının çoğu Türkiye'den satın alındı ve İHA'lar grup 3 olarak sınıflandırılıyor. Daha büyük olan grup 4 İHA'ların tümü, son yirmi yılda ABD ordusu tarafından yaygın olarak kullanılan Predator, Global Hawk ve Reaper gibi çok daha büyük ve daha iyi bilinen örneklerdir.

Analistler, bu büyük İHA'ların, hala savaşta oynayacakları bir rol olduğunu, ancak sadece birkaç milyon dolara mal olabilen Türk TB2 gibi daha küçük ve daha ucuz alternatifler giderek daha çekici ve giderek daha etkili hale geliyor.

Araştırma ve danışmanlık firması Frost & Sullivan'ın havacılık, savunma ve güvenlikten sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Blades, bu boyutlardaki İHA'larla ilgili şu ifadeleri kullandı...

Ordularda bu daha küçük, taktiksel Grup 3 tip insansız hava araçlarını geliştirme veya satın alma yönünde küresel olarak bir eğilim olduğunu düşünüyorum. Grup 4 veya Grup 5'i satın almak için gerekenden daha fazlasını, daha az parayla satın alabilirsiniz ve daha fazla uygulama sunarlar

'TÜRK BAYRAKTAR TB2 ÖNCÜ OLDU'

Nitekim, küçük veya orta büyüklükteki insansız hava araçlarının Libya, Yemen, Suriye ve dünyanın dört bir yanındaki diğer savaşlarda son derece etkili olduğu kanıtladı.

Dünyanın önde gelen orduları için Azerbaycan-Ermenistan savaşı, COVID-19 salgını nedeniyle önümüzdeki yıllarda sabit kalması ve hatta küçülmesi muhtemel savunma bütçelerine en iyi bütçenin nasıl kullanılacağı konusunda fikir verdi.

İngiltere'nin Guardian gazetesi geçen ayın sonlarında, İngiliz askeri yetkililerinin ülkenin beş yıllık savunma planının bir parçası olarak daha ucuz İHA satın almayı düşündüklerini bildirdi. İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye’nin TB2 drone ve benzeri İHA'larının, artık insansız teknolojide "öncü" olduğunu söyledi.

DAHA ÇEVİK, DAHA HIZLI, HER GÖREVE UYGUN

Uzmanlara göre TB2, birçok görevi hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirebilir. Aynı zamanda daha büyük İHA'lar, savaş alanında gökyüzünde TB2'ler kadar çevik ve her göreve uygun değil.

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Merkezi'nden araştırmacılar Shaan Shaikh ve Wes Rumbaugh, "TB2, Dağlık Karabağ'da düşman savunmalarını hedef almak ve yok etmekte iyi bir performans gösterdi. Tanımlama ve hedefleme verileri sağlamanın yanı sıra, TB2'ler hedefleri kendi başlarına yok etmek için akıllı, mikro güdümlü mühimmat da taşıdı.' açıklamasında bulundu.

Askeri gözlemcilere göre de İHA'lar, 1994'te Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ı çıkarmada etkili oldu.

1990'ların ortalarına kadar uzanan Dağlık Karabağ çıkmazı, İHA'lar sayesinde birkaç hafta içinde, Ermeni liderlerin "açıklanamaz derecede acı verici" dediği büyük bir mağlubiyete dönüştü.