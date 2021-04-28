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Savunma

Türk SİHA'ları ABD medyasında!

ABD'li savunma sitesi Defense News'de Türk SİHA'larıyla ilgili dikkat çeken bir haber yayımlandı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 08:44 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 08:44
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Amerikan savunma sitesi Defense News'te, geçen 21 Nisan tarihinde yayınlanan bir haber, Türk SİHA'larının ABD savunma stratejilerinin radarına girdiğini ortaya koydu.

"ABD Avrupalı müttefiklerini SİHA'larla mücadele konusunda dürtüyor" başlıklı, Sebastian Sprenger imzalı haberde Karabağ'daki çatışmalardan "Batı güçlerince gerekli derslerin" alındığı ifade edildi.

"İlk drone savaşı" adı verilen bu çatışmalarda Türk SİHA'larının başarısı üzerine ABD'nin Avrupalı müttefiklerine "SİHA'lara karşı koyma kapasitelerini güçlendirmeleri için" girişimlerde bulunmaya başladığı bilgisine yer verildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Hazırlanan raporda ABD'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeleri SİHA'larla mücadeleye ağırlık vermeleri için desteklemesi gerektiği ifade edildi.

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