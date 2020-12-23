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Savunma

Türk SİHA'larını ABD SİHA'larıyla karşılaştırdılar: Bayraktar TB2 çok güvenilir

Fransız Liberation gazetesi Türk SİHA'larıyla ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Gazete, SİHA'ların Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı. Ayrıca Bayraktar TB2 SİHA'ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD'nin SİHA'larından daha düşük olduğu kaydedildi.

AA23 Aralık 2020 Çarşamba 08:37 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:29
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Fransız Liberation gazetesi, SİHA'ların, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, Bayraktar TB2 SİHA'ların güvenilir olduğu ve deneyimli Türk ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi.

SİHA'ların, Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekilen haberde, SİHA'ların Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'da kullanıldığı ifade edildi.

Haberde, SİHA'ların Türkiye'nin dış politikasında önemli rol oynadığının altı çizildi.

Bayraktar TB2 SİHA'ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD'nin SİHA'larından daha düşük olduğu kaydedilen haberde, SİHA'ların aynı zamanda terör örgütü PKK'nın güç kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Haberde, SİHA'ların, şubatta Suriye'nin kuzeybatısında güç gösterisi yaptığı, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiği vurgulandı.

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