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Savunma

Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı analiz: Liderlere ilham veriyor

ABD'li Bloomberg'de, Türk SİHA'larıyla ilgili dikkat çeken bir yazı yayımlandı. Yazıda, Libya ve Karabağ'da 'gerçek kahramanın' Bayraktar TB2 olduğu ifade edilirken, kazanılan zaferlerin birçok ülke için ilham kaynağı olduğu belirtildi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 10:28 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 10:28
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Türkiye üretimi İHA/SİHA’lar, uluslararası medyalarda gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Son olarak ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg’de yayımlanan yazıda, İHA’ların son çatışmalardaki başarısının, daha fazla ülkeyi benzer adımlar atmaya teşvik edeceği belirtildi.

Libya ve Dağlık Karabağ'da “asıl kahramanın” insan olmadığının dikkat çekildiği yazıda, "Zaferin gerçek kahramanı Selçuk Bayraktar'ın Teknik Müdür olarak görev yaptığı Baykar yapımı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları'dır" denildi.

"BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMAK GİBİ"

Savaş sırasında birkaç İHA kaybetmenin, bir tank veya içinde insan bulunan bir uçağı kaybetmekten daha düşük maliyet taşıdığının kanıtlandığı belirtilirken, “Drone'ları savaşa göndermek bir bilgisayar oyunu oynamaya çok benziyor" ifadesini kullanıldı.

"LİDERLERE İLHAM VERİYOR"

Yazıda, geçtiğimiz sene Ukrayna'nın Baykar ile 6 İHA, kontrol ekipmanı ve mühimmat alımı için 69 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı aktarılarak, şunlar denildi:

"Ukrayna'nın şu anda yerli üretimi başlatmak için Türk şirketiyle (Baykar) çalıştığı bildiriliyor. Azerbaycan'ın Karabağ'da başarılı saldırı örneği Ukraynalı liderlere ilham veriyor."

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