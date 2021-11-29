Türk SİHA'larıyla meşguller! ''Oyunun kurallarını tamamen değiştirebilir''

29 Kasım 2021 Pazartesi 09:59 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 09:59

Daha önce Türk SİHA'larıyla ilgili ele aldığı yazılarıyla dikkati çeken Ford Dorsey Masters Uluslararası Politika Direktörü Francis Fukuyama, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Rusya'nın Ukrayna'nın elinde bulundurduğu Türk SİHA'larından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"TÜRK İHA'LARI OYUNUN KURALLARINI TAMAMEN DEĞİŞTİREBİLİR"

Fukuyama, "Ukrayna'nın Türk insansız hava araçlarını kullanması oyunun kurallarını tamamen değiştirebilir, bu yüzden Moskova bu konuyla bu kadar meşgul görünüyor." yorumunda bulundu.



BAYRAKTAR TB2'LER RUSYA'YI ÇARESİZ BIRAKTI

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2'leri kullanmasıyla neye uğradığı şaşıran Rusya'da, alınacak önlemler tartışılıyor. Ülkede uzmanlar Bayraktar TB2'lerin nasıl durdurulacağına dair kafa patlatmaya başladı.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Donbass'ın Bayraktar TB2'lerden kendini koruması için en az 10 Pantsir-S hava savunma füze sistemine sahip olması gerekiyor ancak uzmanlar, bunun bile yeterli olmayacağı görüşünde.

DONBAS KRİZİ

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.