Türk SİHA'ları liderliğini kanıtladı: Ukrayna, Türkiye ve Azerbaycan'ın başarısını örnek almalı

18 Kasım 2020 Çarşamba 17:46 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 17:50

ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Türkiye'nin bu alanda attığı adımlar ve savunma sanayindeki üretimin beraberinde getirdiği başarıya değinildi.



ERMENİ KUVVETLERİNİN TAMAMINI EZDİ

Johns Hopkins-SAIS'deki Dış Politika Enstitüsü'nde araştırmacı ve Kiev Mohyla Akademisi Ulusal Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Taras Kuzio tarafından kaleme alınan yazıda Türkiye'nin sahadaki rolüne dikkat çekildi. Analizde ayrıca Türkiye'nin üstün askeri başarısına vurgu yapıldı: "NATO üyesi Türkiye'nin üstün askeri eğitim ve donanımı, Rus eğitim ve donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini tamamen ezdi."

Ukrayna'nın da Rusya'ya karşı, Azerbaycan'ın zaferini örnek alması gerektiği ifade edilen yazının öne çıkan satır başları şöyle:

TÜRK DESTEĞİ İLE ZAFER KAZANILDI

"Son savaştan elde edilen bir diğer önemli sonuç, jeopolitik ittifakların Rus baskısına direnmek isteyen ülkeler için yaşamsal rolü oldu. Azerbaycan’ın zaferi büyük ölçüde, Rusya’yı Ermenistan’a doğrudan veya dolaylı müdahaleden caydıran önemli bir faktör olan güçlü Türk desteği sayesinde mümkün oldu."

TÜRKİYE İHA SAVAŞINDAKİ LİDERLİĞİNİ KANITLADI

Türkiye’nin İHA savaşındaki liderlik rolünü, en son Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kanıtladı.

20. VE 21. YÜZYIL SAVAŞI GİBİYDİ

Güney Kafkasya'daki son çatışma, Azerbaycan’ın 21. yüzyıl taktikleri ile Ermenistan’ın 20. yüzyıl ordusu arasında bir çatışmaydı. Sonuç bir fiyaskoydu. NATO üyesi Türkiye’nin üstün askeri eğitim ve teçhizatı, Azerbaycan’a kesin bir üstünlük sağladı ve Rus eğitim ve malzemeleriyle desteklenen Ermeni kuvvetlerini tamamen alt etti.

RUSYA'NIN İTİBARI BALTALANDI

Daha geniş uluslararası arenada, savaş Rusya’nın güvenilir bir müttefik olarak itibarını ciddi şekilde baltaladı. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı çok açıklayıcı oldu. Sovyet sonrası barış sağlama diplomasisinin etkisizliği ortaya çıktı. Çatışma aynı zamanda Rusya'nın güvenilirliği hakkında ciddi sorular sordurdu. Güçlü bölgesel güvenlik ortaklıklarının önemini ve askeri yeniliklerin değerini ortaya koydu. Bunların hepsi Ukrayna'nın görmezden gelemeyeceği dersler.

AZERBAYCAN, UKRAYNA'YA ÖRNEK OLABİLİR

Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki koşullar hiçbir şekilde doğrudan karşılaştırılabilir olmasa da, Azerbaycan’ın başarısı yine de Ukraynalı politikacıların dikkate alması gereken bir dizi işaret sunuyor.