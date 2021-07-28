Türk SİHA'sı Japon medyasında: Washington'da ''Türkiye'' paniği

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:41 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:41

Karabağ, Suriye ve Libya'daki başarılı operasyonlardan sonra dünya, Türkiye'nin geliştirdiği İnsansız Hava Araçları'nı konuşuyor.

Baykar tarafından geliştirilen İHA'ların operasyonel başarısı, Bayraktar TB2'le olan rağbeti artırırken, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'n duyurduğu Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) çalışmaları hızla devam ediyor.

Japonya'nın ulusal gazetelerinden Nikkei Asia'da yer alan bir makalede Selçuk Bayraktar, Türk İHA'larının geliştirilmesi ve Türkiye'nin askeri nüfuzuna katkısıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN 'GELECEKTEKİ HAVA HARBİ' YORUMUNA YER VERİLDİ

Makalede Selçuk Bayraktar ve MİUS projesi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

'40'lı yaşlarının başında Massachusetts Institute of Technology eğitimli mühendis Selçuk Bayraktar, MIUS olarak bilinen uçağın süpersonik hıza, görünmezlik kabiliyetine ve yaklaşık 1,5 tonluk maksimum taşıma kapasitesine sahip olacağını açıkladı. 'İnsansız uçaklar, hava harbi kavramını değiştirecek ve beşinci nesil uçakların yerini alacak.' dedi.'

MİUS DÜNYANIN BAŞKA YERLERİNDE GELİŞTİRİLEN İHA'LARDAN FARKLI

Baykar'ın MİUS modelinin, dünyanın başka yerlerinde geliştirilen insansız hava araçlarından çok önemli bir farkı olduğu belirtilirken, Türkiye'nin gelecek yıl teslim edilecek amfibi hücum gemisi TCG Anadolu gibi daha kısa piste sahip gemilerden ve mancınık sistemi olmadan havalanabileceğine dikkat çekildi.

Makale'de ayrıca Selçuk Bayraktar'ın, Türkiye'nin İHA programının arkasındaki lider akıl olduğu ifade edildi.

TÜRK İHA'LARI ÇATIŞMALARIN SONUÇLARINI DEĞİŞTİRDİ! UZMANLAR 'ASKERİ ALANDA DEVRİM DİYOR

Makalede, Türk İHA'larının, doğrudan Ankara tarafından kullanıldığında ya da müttefiklere sağlandığında, son bölgesel çatışmaların sonuçlarını değiştirdiği, dünya çapındaki askeri uzmanların dikkatini çektiği belirtildi. Türk İHA'larının çatışma sonuçlarına etkisinin, bazı uzmanlar tarafında tarafından 'askeri alanda devrimin başlangıcı' olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Türkiye'nin artan gücüne işaret edilen makalede, Başkan Erdoğan'ın, "Türkiye, vatanının bütünlüğüne, milletinin birliğine ve devletin bekasına yönelik her tehdidi kaynağında ortadan kaldıracak güce, iradeye ve kararlılığa sahiptir. Türkiye'nin güvenliği artık sınırlarımızda değil, tehditlerin olduğu her yerde başlıyor." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN ARTAN ASKERİ NÜFUZU ABD'Yİ ENDİŞELENDİRİYOR

Türkiye'nin yeni askeri nüfuzunun ve bunu kullanmasının Washington'da endişelere yol açtığı ifade edilirken, Bayraktar'ın operasyonları ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

Suriye'de, İHA'ların kullanıldığı operasyonlarda, 135 tank ve 10 hava savunma sistemi etkisiz hale getirirken, 2.557 düşman personeli etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan kuvvetleri, Karabağ'da 190 ana muharebe tankı, 100 zırhlı personel taşıyıcı ve piyade savaş aracının yanı sıra düzinelerce hava savunma sistemini imha etti, 4.000'den fazla düşmanı etkisiz hale getirdi.

Benzer operasyonlar, Libya'da ve Irak'taki hedeflere yönelik de icra edildi.