Türk SİHA'sı sevinci! Ülkenin bakanı duyurdu

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:26 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 14:26

Peş peşe yapılan anlaşmalarla Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü tüm dünyaya tanıtan Bayraktar TB2'lerin teslimatı, Ukrayna'da büyük sevinçle karşılandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Odesa kentinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türk dostlarımız Ukrayna Donanması'nın gemi envanterinin gelişimini de aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı ve 2023'ün sonunda Ukrayna'da tamamlanacak" dedi.

Ukrayna'nın yakında Bayraktar İHA'ların sevkiyatını da beklediğini belirten Zelenskiy, "Deniz havacılığımız başarıyla güçlendiriliyor. Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasında, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalanmıştı.

Ukrayna Ordusu envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA, Türkiye dahil 30'dan fazla ülkenin katılımıyla Karadeniz'de başlayan Sea Breeze2021 tatbikatında görüntülendi. Ukrayna'nın Türkiye yapımı ileri teknoloji TB2'yi ilk defa bu büyüklükteki bir tatbikatta kullandığı belirtildi.

UKRAYNALI BAKAN DUYURDU

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Bayraktar TB2'lerin donanma için ilk teslimatının yapıldığını açıkladı. Bakan Taran, şu anda kabul için son testlerin yapıldığını bildirdi.