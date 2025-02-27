Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı için yeni nesil araçlar projesine dair sözleşme pek çok konuda önemli bir kapı aralandı. Söz konusu alım 1990'lardan bu yana TSK'nın kara araçlarındaki en büyük alımı anlamı olarak tarihe geçti. Yeni teknolojilerin sahayı doğrudan etkileyeceğine değinen uzmanlar, yerli/milli teknolojilerle donatılacak araçların dünya çapında ses getireceği görüşünde birleşti.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TARİHİNDE İLK

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 1990'lı yıllarından ardından en geniş kapsamlı araç tedarik sözleşmesi geçtiğimiz günlerde imzalandı. Buna göre, 'yeni nesil araç' olarak tabir edilen ve son derece gelişmiş sistemlere sahip platformların önümüzdeki yıllarda bölüm bölüm envantere girmesi bekleniyor. Sözleşmenin başrollerinde FNSS imzalı Pars Alpha ve BMC tarafından üretilen Altuğ yer aldı. İmzalar, 2 binden fazla aracın tedarik edilmesinin önünü açacak.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İÇİN REKOR OLABİLİR

Askeri kara araçlarının yolculuğunu yakından takip eden Savunma Sanayii Uzmanı Ahmet Alemdar, değerlendirmede bulundu. Yaklaşık 2 yıldır sektörde bu imzanın beklendiğini hatırlatan Alemdar, yaklaşık 2 bin yeni araç alımının Kara Kuvvetleri Komutanlığı için belki de rekor olabileceğine söyledi.

Alemdar, TSK'nın harp sahasında farklı ihtiyaçları olduğunu ve yeni nesil araçların da bu doğrultuda 10 farklı konfigürasyonda üretileceğine belirterek, "Komuta kontrol, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, istihkam ve mühendislik araçları akla ilk gelenler. Hepsinin spesifik teknolojilerle donatılması ve öne çıkan kabiliyetlerde olması planlanıyor." dedi.

"Sözleşme imzalandı: Şimdi ne olacak?" sorusuna cevap veren uzman isim madalyonun birden fazla yüzünün olduğunu unutmamak gerektiğini dile getirdi. Kara Kuvvetleri'nin 6x6 ve 8x8 zırhlılarını personelleriyle modern harp sahasına hazırlaması gerekeceğini anlatan isim açıklamalarına, pilot birliklerde bu araçlar işletileceğini ve yeni tedarikler için de geri beslemelerin devam edeceğini ekledi.

BENZER BİR YOL HARİTASI İZLENEBİLECEK

"Suriye'de Özel Kuvvetlerin FNSS'in PARS 6x6 zırhlıları ile görev yaptığını biliyoruz." diyen Alemdar, o araçlarda farklı donatılar olduğunu, icra edilecek görevlere göre yeni araçlarda da benzer bir yol haritası izlenebileceğini vurguladı.

KORHAN DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Zırhlı araçlar yerli ve milli çok farklı teknolojilerle donatılacak. Türkiye ilk kez bu sistemleri kullanacak. ASELSAN imzalı silah kulesi Korhan da bu sistemlerin arasında yer alıyor.

BMC'nin Altuğ zırhlısında da bu kulenin kullanılacağının altını çizen Alemdar, "Altuğ ile TSK envanterine modern zırhlı bir aracın yanı sıra 35 mm ateş gücü de kazandırılmış olacak. Korhan'ın farklı hedef tiplerine yönelik 35mm mühimmatlar kullanabilmesi simetrik ve asimetrik tehditlere karşın etkin çözüm sunuyor. Örneğin, dron tehditlerine yönelik programlanabilir ve paralanabilir mühimmat ile önleme de yapabiliyor. Ateş gücünün yanı sıra Korhan önemli beka kabiliyetlerini de barındırıyor. TSK envanterindeki en gelişmiş silah kulelerinden biri olarak keskin nişancı atış yeri tespit, lazer ikaz ve AKKOR aktif koruma sitemi ile önem durumsal farkındalık sağlayacak. İlk defa tekerleklik bir zırhlımızda aktif koruma sistemi olacak. Dünyada geliştiricisi çok az olan bu kabiliyeti sadece zırhlı araç geliştirme noktasında yeteneği olan ülkelerin ciddi talepleriyle karşılaşabilir." dedi.

"TÜRK ZIRHLILARI DÜNYANIN DÖRT BİR NOKTASINDA"

Bazı örnekler veren uzman isim, BMC Kirpi'nin Ukrayna'daki görüntülerini, FNSS'nin zaten Türkiye'deki zırhlı araçlardaki en büyük ihracatçısı olduğunu, OTOKAR'ın en son Romanya'dan 1 milyar avroluk ihale aldığını, Katmerciler'in Afrika pazarını domine etme yolunda ilerlediğini anlattı.

Uzman isim, "Tüm bu coğrafyalarda Türk zırhlıları çok ciddi rakipleri geride bıraktı. Şimdiyse bunca yıldır elde edilen tecrübenin ışığında yeni nesil araçlar üretmenin vakti. Bu araçların ülkemiz güvenlik güçlerine hizmet edecek olması ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

İmzaları atılan 6x6 ve 8x8 Pars Alpha zırhlıları ile Altuğ 8x8 zırhlıları envantere girip sahaya çıktıklarında aslında ihracat için de yeni ve büyük bir kapı açılacağını belirten Alemdar, "TSK diğer ülkeler için çok büyük bir referans. Bizim kullandığımız ürünlere dünya çapında ilgi bir anda artıyor. Çünkü ordumuzun standartları çok yüksek. Ayrıca sürekli sahada kullanılıyor bu araçlar. Bu da doğal olarak değerli bir avantaj sağlıyor." diyerek sözlerine son verdi.

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