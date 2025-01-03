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Savunma

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi! Depremde hayat kurtaran teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, STM Duvar Arkası Radar (STM DAR) sisteminin, daha geniş bir kullanım alanı için güncellenen yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirdiklerini açıkladı.

DHA3 Ocak 2025 Cuma 12:02 - Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi! Depremde hayat kurtaran teknoloji
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirdikleri teslimat hakkında açıklamada bulundu.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli mühendislik kabiliyetlerimiz ile sadece askeri alana değil, sivil yaşama da katkı sağlayacak dokunuşlar yapıyoruz. 6 Şubat'ta yaşanan 'Asrın Felaketi'nde onlarca canımızın kurtarılmasına vesile olan STM Duvar Arkası Radar teknolojimizin, daha geniş bir kullanım alanı için güncellenen konfigürasyonla yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerimize gerçekleştirdik. Savunma sanayimizde çift kullanım (dual use) konseptine de önemli bir örnek teşkil eden STM DAR ürünümüzde emeği geçen STM ailesine teşekkür ediyorum. Savunmadan sivil hayata kadar uzanan kapsamlı çözümlerimizle ülkemizin ve milletimizin güvenliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

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