Savaşların kaderini milyonlarca dolarlık uçaklar ya da tankların belirlediği dönem geçmişte kaldı. Yeni sürecin en kritik öğelerinden biri dronlar ve kamikaze İHA'lar. Bu noktada Türkiye'nin en önemli oyuncularından olan SKYDAGGER henüz yeni bir şirket olmasına rağmen kısa sürede çok önemli başarılara imza attı.

TRT Haber'e konuşan SKYDAGGER Genel Müdürü Mehmet Öztekin, değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Öztekin, temel hedeflerinin sahadaki askerin elini kolaylaştıracak kamikaze dronlar üretmek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bu alanda kısa zamanda çok hızlı bir yol aldığına işaret eden Öztekin, Avrupa'daki çoğu başkenti gezdiklerini ve bu alanda ortaya somut ürün koyabilen ülke sayısının çok az olduğunu ifade etti. Avrupa ülkelerinin saha tecrübesi olmadığının da altını çizen Öztekin, günün sonunda kamikaze dronlar için Ankara'nın kapısının çalınacağını kaydetti.

Öztekin, geçtiğimiz yılın sonu itibariyle 15 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. Öte yandan Öztekin, Bu yıl 4 ülkeyle daha sözleşme imzalamayı ve 2026 sonunda 20 ülkeye ihracat yapan bir marka olacaklarını ifade etti.

Mehmet Öztekin sadece Avrupa'dan gelecek yeni siparişlerden bahsetmediğini belirttirken, 2027'de Türkiye'nin FPV yani gözlükle pilot tarafından anlık olarak yönetilebilen dronlarda dünyanın merkezinde olacağını vurguladı.

Avrupa'daki yüksek maliyetler, Çin gibi üreticilerdeki 'toptancı' yaklaşıma karşı Türkiye'nin ucuz, çok etkili ve terzi işi dronlar üretebileceğine işaret ediyor.

Dünyada patlayıcıyı ve dronu birlikte üretebilen tek firma olduklarına dikkat çeken Öztekin, "İlk etapta yıllık 30 bin dron üretme hedefiyle başlamıştık. Şimdi bunun 4 katına çıkıyoruz. 120 bine yakın dron üreteceğiz. Öte yandan 2025 sonu 2026 başı itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine de girdik. Çok olumlu dönüşler alıyoruz." bilgisini paylaştı.

SKYDAGGER'in geçtiğimiz hafta gerçekleşen test görüntülerinde, Baykar'ın dikey iniş-kalkış yapabilen KALKAN DİHA isimli platformundan SKYDAGGER bırakıdı.

Özdilek, "KALKAN DİHA'dan dronu bıraktık... Bunu yaparken aslında hem dronda hem KALKAN DİHA'da ciddi bir kabiliyet artışı yapmış olduk. Bir hava aracından dron atabilmeniz menzil kısıtlamasının ciddi anlamda ortadan kalkması anlamına geliyor. Platform için de büyük kazanç. Çünkü KALKAN DİHA'yı satın alan ülkeler bu platformdan dron da atabileceklerini gördü.

Yakın gelecekte KIZILELMA, TB-2, TB-3, AKINCI gibi platformlardan da SKYDAGGER dronları bırakacağız. Örneğin TB-3'ün gemiden de kalkabildiğini düşünürsek günün sonunda bunlar çok büyük bir kabiliyet kazanımı anlamına geliyor." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dronların yanı sıra kamikaze iHA'ların da çok önemli bir noktaya geldiği görüldü. Genel Müdür Mehmet Öztekin, ilk ürünü başarıyla test ettikleri bilgisini paylaşıp, ""Dronlarımızın yanı sıra Kamikaze İHA için de bir süredir çalışıyorduk. Geçtiğimiz günlerde Kamikaze İHA TOYCA 05'in ilk gerçek patlayıcılı testlerini yaptık. Çok küçük bir hedefi tam ortasından başarıyla vurduk. TOYCA 05'ten farklı olarak iki ayrı sabit kanat ürünü daha yapacağız. Toplamda 3 farklı sabit kanat İHA sistemi ve 5 ayrı döner kanat kamikaze dron sistemi ortaya çıkacak. Sabit kanatta 25'ten başlayıp 100 kilometreye kadar uzayan bir menzil hedefimiz var. Yakında bu alanda önemli müjdeler vereceğiz." ifadelerini kullandı.