Türk yapımı sistem birinci oldu

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli savunma ve teknoloji şirketi EDGE Group, yenilikçi çözümleri desteklemek amacıyla "Drone in a Box Crowdsourcing Micro Challenge" yarışması düzenledi. Bu yarışmayla "kutu içinde dron" olarak nitelendirilen, dronların bir nevi "karakol" ya da "üs noktası" olan akıllı kutulardan yönetildiği otonom bir sistem haline getiren çözümler değerlendirildi.

Dünya genelinde 100'ün üzerinde girişimin katıldığı yarışmada, değerlendirmeye alınan 38 proje arasından AIROBOS Teknoloji, geliştirdiği Drone Barınağı çözümü ile birincilik ödülünü kazandı.

Yarışmada projeler; teknik yetkinlik, yenilikçilik, dron özerkliği ve konuşlandırma alanına katkı potansiyeli gibi kriterler üzerinden değerlendirildi. AIROBOS, geliştirdiği tamamen otonom çalışan, otomatik batarya değişimi yapabilen ve yapay zeka tabanlı görüntü işleme algoritmalarıyla donatılmış Drone Barınağı ile öne çıktı.

AIROBOS Teknoloji, bu başarının ardından EDGE Group ile olası işbirlikleri için görüşmeler gerçekleştirecek.

- ERKEN MÜDAHALEYLE KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇME FIRSATI

AIROBOS, otonom uçuş sistemleri yanında geliştirdiği görüntü işleme ve yapay zeka algoritmalarıyla yenilikçi çözümler sunuyor. AIROBOS tarafından geliştirilen anomali tespiti yazılımları, elde edilen görüntülerin kıymetlendirilmesiyle gerçek zamanlı olarak olağan dışı durumları tespit ediyor ve kullanıcıyı anında bilgilendiriyor. Özellikle kritik tesislerde güvenlik zafiyetlerinin önceden fark edilmesini sağlayan bu sistem, kullanıcının farkındalığını artırıyor ve güvenliğin uzaktan yönetilebilir hale gelmesine imkan tanıyor.

Bu teknoloji, günümüzde dünya çapında öne çıkan en gelişmiş yöntemlerle aynı çizgide ilerliyor. Akademik çalışmalar, kural tabanlı yöntemlerin derin öğrenme algoritmalarıyla birleştirilmesi sayesinde yüzde 90 üzerinde doğruluk oranlarıyla anomali tespitinin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. AIROBOS'un sisteminde de benzer hibrit yöntemler uygulanarak, kritik güvenlik risklerinin düşük yanlış alarm oranıyla gerçek zamanlı yakalanması sağlanıyor. Böylece Drone Barınağı, yalnızca gözetleme değil, aynı zamanda aktif bir karar destek mekanizması işlevi de görüyor.

Bu yaklaşım sayesinde, endüstriyel tesisler, enerji altyapıları, sınır güvenliği ve afet bölgelerinde güvenlik yeni bir boyut kazanıyor. Sabit kameraların veya klasik devriyelerin sağlayamadığı hareket kabiliyeti ve hızlı tepki avantajı, otonom dron sistemleriyle mümkün hale geliyor. Sistem, örneğin bir yangın belirtisini, izinsiz giriş durumunu veya anormal sıcaklık artışını algıladığında bunu anında kontrol merkezine iletiyor, böylece erken müdahale ile büyük kayıpların önüne geçilebiliyor.

AIROBOS, uluslararası pazarda varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalara da devam ediyor. Şirket, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Londra'da gerçekleştirilecek DroneX Expo 2025 fuarına katılım sağlayarak, ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor.