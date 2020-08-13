Türk - Yunan savaş gemileri arasında sıcak temas iddiası! 'Kemalreis Limnos'a geçit vermedi'

star.com.tr 13 Ağustos 2020 Perşembe 15:43 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 15:55

Yunanistan Armyvoice.gr haber portalında yer alan iddiaya göre, Yunan firkateyni Limnos ve Barbaros sınıfı Türk firkateyni TCG Kemalreis (F-247) Doğu Akdeniz'de manevra yaparken fiziki olarak sürtüştü. Haber portalının iddiasına göre, konu hakkında bilgi veren kaynak, iki geminin çarpışmadığını, sadece 'dokunduğunu' ileri sürdü.

Ayrıca sürtüşmenin, Türk araştırma gemisi Oruç Reis'in bulunduğu bölgede çok fazla savaş gemisinin bulunduğu ve dar alanda manevra yapmaya çalışırlarken bir olmuş olabileceği de iddia edildi.

YUNANİSTAN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: BİLGİMİZ YOK

Yunan Donanması Genelkurmay sözcüsü, basına yansıyan iddialara ilişkin bir soruyu yanıtladı. Sözcü, bildiği kadarıyla bir gemi çarpışması olmadığını, ellerinde böyle bir bilgi olmadığını söyledi.

Ancak, isminin gizli kalmasını isteyen Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin, büyütülecek bir olay olmadığını belirterek, olayı doğruladığı iddia edildi.

Armyvoice.gr'de, 'Hem Yunanistan hem de Türkiye bu kadar gergin bir ortamda sakin kalmak istiyor gibi görünüyor. Her iki taraf da krizi kontrol edilemeyen boyutlara ulaştırabilecek bir olaydan kaçınıyor.' ifadeleri kullanıldı.

LİMNOS, ORUÇ REİS'E DOĞRU HAMLE YAPTI, KEMALREİS YETİŞTİ

Yunanistan'ın bir diğer savunma portalı Defence-point.gr ise, Türk Yavuz sınıfı bir firkateynin, Oruç Reis'i izleyen Yunan firkateyni Limnos'a çarpmaya çalıştığını iddia etti.

Haberde, "Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Yunan firkateyni Kemal Reis üzerine gelince kaçtı, ancak manevra sonucunda gemiler sürtüştü.

Öte yandan Yunanistan'ın Limnos fırkateyninin, Türk kıta sahanlığı içerisinde çalışma yürüten Oruç Reis'e müdahale etmeye çalıştığı, ancak TCG Kemalreis fırkateyninin Yunan gemisinin hamlesini engellediği iddia edildi.

Bu engelleme sırasında meydana gelen sürtme sonucu, Limnos'un hasar alarak çekildiği de iddialar arasında...

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