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Savunma

Türk zırhlı araç ailesine yeni üye! PARS ALPHA geliyor

Yerli savunma teknolojileri ile yeni ürünler kazandırılan Türk zırhlı araç ailesine PARS ALPHA da katıldı. Türk zırhlı araç ailesinin yeni üyesi PARS ALPHA, Suudi Arabistan'da düzenlenecek etkinlikte ilk kez vitrine çıkacak.

AA12 Ocak 2024 Cuma 18:24 - Güncelleme:
Türk zırhlı araç ailesine yeni üye! PARS ALPHA geliyor
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Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni nesil 8X8 zırhlı muharebe aracına PARS ALPHA ismi verildi. Önde gelen askeri araç üreticilerinden FNSS'nin ilk kez PARS X ismiyle görünür olan zırhlı aracının uluslararası lansmana hazırlanıyor.

TÜRK ZIRHLI ARAÇ AİLESİNİN ALPHA'SI GELİYOR

PARS araç ailesinin yeni üyesine PARS ALPHA adı verildi. Yeni nesil zırhlı muharebe aracının lansmanı Suudi Arabistan'da 4-8 Şubat'ta düzenlenecek World Defense Show'da gerçekleştirilecek. Bu etkinlikle PARS ALPHA ilk kez vitrine çıkacak.

Yüksek hareket kabiliyeti, sürati ve koruma seviyesiyle kullanıcısı için fark oluşturacak PARS ALPHA 8X8 en gelişmiş görev sistemleriyle donatılacak.

PARS ALPHA'nın sahip olduğu özellikler uluslararası pazarlarda iddialı bir seçenek oluşturacak.

  • pars alpha
  • zırhlı araç
  • yerli savunma

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