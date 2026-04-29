Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) "Teknolojinin kalbi SAHA'da atacak" başlıklı dosyasının dokuzuncu haberinde, zırhlı muharebe araçları alanındaki çalışmaların fuara yansımalarına yer verildi.

Askeri kara araçları konusunda Türk savunma sanayisinin global markalarından FNSS, fuara son dönemde güvenlik güçlerinin envanterine kattığı araçları ve bunların yeni yeteneklerini sergileyecek.

ROKETSAN ve FNSS işbirliğiyle ortaya çıkan ve ilk kez geçen yıl IDEF 2025 fuarında lanse edilen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) Platformu, geçen sürede kazandırılan ilave kabiliyetlerle SAHA 2026'ya gelecek.

ROKETSAN'ın ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ve FNSS'nin KAPLAN Hibrit Taşıyıcı Platformu'nun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan platform, sabit ve döner kanatlı mini/mikro insansız hava araçları (İHA) ile dolanan mühimmatları tespit ve imha kabiliyetine sahip ALKA bulunuyor.

Elektrikli sürüş sistemi için gerekli elektrik enerjisini sağlayan dizel jeneratör ünitesi FNSS tarafından tasarlanarak araca entegre edildi. Dizel jeneratör ünitesi, ihtiyaç duyulan elektriği, en verimli olduğu hız-tork bölgelerinde çalışarak üretiyor. Yüksek kilovatlarda güç üreten ünite ile aracın mobilite gereksinimleri karşılanırken aynı zamanda ALKA gibi yeni nesil silahların ihtiyaç duyduğu yüksek voltaj seviyelerindeki elektriksel gücün sağlanmasını ilave bir enerji ünitesi taşınmadan mümkün hale geliyor. ALKA YESS asimetrik tehditlere karşı en maliyet etkin savunma sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. ROKETSAN tarafından platform ve platforma yönelik yeni ve ilerici alt teknolojilerin geliştirilmesi çalışmaları da devam ediyor.

YENİ NESİL ZIRHLI ARAÇ PARS ALPHA

FNSS standında, TEBER-II 30/40 Uzaktan Komutalı Kule (UKK) entegre edilmiş PARS ALPHA 8x8 Yeni Nesil Tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracı yer alacak.

PARS ALPHA 8x8, yeni nesil zırhlı muharebe araçları alanında yenilikçi çözümlere öncülük ederek üstün hareket ve beka kabiliyeti, dayanıklılık, durumsal farkındalık ve yaşam destek sistemlerini barındıran teknolojileri tek platformda bir araya getiriyor.

Araca FNSS tasarımı TEBER-II 30/40 Uzaktan Komutalı Kule entegre edildi. Kule, 30 mm çift beslemeli otomatik top ile donatıldı. Top üzerinde temel aksamlar ve kundak kısmı olduğu gibi muhafaza edilmek suretiyle mevcut 30 mm top namlusu 40 mm namlu ile değiştirilebiliyor. Bu uyarlanabilir silah sistemi tercihi, kullanıcıların ateş gücünü kolayca, ihtiyaç duyulan zamanda ve yerde artırmasına olanak tanıyor. Ayrıca 7,62 mm'lik eş eksenli bir makineli tüfek ana silahın yanında yer alıyor.

EN HIZLI AMFİBİ ARAÇ ZAHA

Deniz Kuvvetleri envanterinde görev alan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA da fuarda tanıtılacak.

ZAHA, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde geçebilme kabiliyetine sahip bulunuyor. Harekatın çıkarma safhasında, çıkarma gemilerinden denize inebilmekte ve aradaki mesafeyi yüksek süratle katederek, birliklerin koruma altında ve ateş desteği ile kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu en hızlı amfibi araç özelliğine sahip ZAHA, kara ve deniz gereksinimleri dengelenerek, görev tanımı gereği hem bir askeri kara aracının hem de bir askeri deniz aracının sahip olması gereken tüm özellik ve kabiliyetleri üzerinde barındırıyor.

KEŞİF GÖREVLERİNDE KUVVET ÇARPANI İZCİ

Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri teslimatlarında sona gelinen İZCİ 6x6 Komuta Kontrol Aracı da fuarda sergilenecek.

Önemli bir kuvvet çarpanı oluşturan araçlar, keşif görevinin hızlı, kaliteli ve merkezinde bulunan komuta kontrol sistemi sayesinde anlık yapılmasını sağlıyor.

PARS İZCİ araçları, keşif ve iç güvenlik harekatları için özel olarak tasarlandı. Yüksek durumsal farkındalık özelliği ile kullanıcısına taktik avantajlar sunan araçlar, her türlü arazi koşulunda yüksek hareket kabiliyetine sahip bulunuyor. Araçlar, üstün balistik ve mayın koruma kabiliyetiyle görev yapıyor.

PARS İZCİ koruma seviyesi ile hem personel taşıma amacıyla üretilen mayın korumalı araçların koruma seviyesine ulaşıyor hem de modern bir zırhlı muharebe aracında beklenen kabiliyetleri bünyesinde bulundurabiliyor.