Türk zırhlısı Amazon 4x4, BAE'de görücüye çıktı!

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve büyük ölçüde yenilenen çok amaçlı zırhlı araç Amazon 4x4'e ilişkin testlerde sona gelindi.



BMC Savunma, askeri zırhlı araç ailesinin en küçük üyesi Amazon 4x4 yenilenen versiyonuyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda tanıtıldı.

BMC Savunma Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Altınhan, AA muhabirine, bölgenin ve dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarlarından birisi olan IDEX'i çok önemsediklerini ve en yeni ürünleriyle fuara katıldıklarını söyledi.

Amazon'un, yurt içinde ve dışında şu ana kadar görevini başarıyla icra ettiğini belirten Altınhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda bazı iyileştirmeler yaptık. Özellikle aracın taşıma kapasitesini artırdık, üzerindeki elektronik yazılımları artırdık. Gösterge paneli tümüyle elektronik hale geldi. Ergonomiyi geliştirdik, bakım ve idamesini geliştirdik. Yeni bir yüz yaptık. Daha keskin, güçlü bir görünüşe kavuştu. Dosta güven, düşmana korku verecek hale geldi. Bir de iç ergonomisini değiştirdik. Şu anda çok daha ergonomik hale geldi."

Yeni tasarımın test sürecine ilişkin bilgi de veren Altınhan, "İç testlerimizi tamamladık. Savunma Sanayii Başkanlığımızla yürüttüğümüz bazı projelerimiz var. Bu projeler kapsamında test ve kalifikasyonları devam etmekte. Kritik testleri atlattı. Çok kısa süre içerisinde test ve kalifikasyonları tamamlamış olacağız." dedi.

Amazon 4x4'ün, BMC'nin zırhlı araç ailesinin en küçük aracı olduğunu dile getiren Altınhan, "Dolayısıyla manevra kabiliyeti daha yüksek, meskun mahallerde kullanımı diğer araçlara göre çok daha avantajlı. Özellikle polisimizin, Özel Harekatımızın, Jandarma Genel Komutanlığımızın meskun mahal operasyonları için çok önemli bir araç." diye konuştu.

Gücünü 360 beygir motordan alan Amazon 4x4, 800 kilometre menzile ulaşıp, saatte 110 kilometre hıza çıkabiliyor. Azami yüklü ağırlığı 16 ton olan araç, 7 personelle görev yapıyor.

Balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip Amazon 4x4, uzaktan komutalı silah istasyonuyla caydırıcılık sağlıyor. Araçta, yangın söndürme ve iklimlendirme sistemleri, soğuk iklim paketi, patlak gider, merkezi lastik şişirme sistemi gibi standart donanımlar bulunuyor. Araçta, kendini kurtarma vinci, siren anons sistemi, sis havanı, iç konuşma sistemi gibi görev donanımları da yer alıyor.