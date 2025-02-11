Türk zırhlısı Ejder Yalçın devler arenasına çıkacak

Nurol Makina'dan yapılan açıklamaya göre, IDEX 2025, 17-21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Ulusal Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

IDEX 2025'te, Ejder Yalçın ailesinin uzatılmış dingil mesafeli, 12 personel taşıma kapasitesine sahip EWB versiyonu, ASELSAN NEFER 30 mm Silah Sistemi ile sergilenecek.

Nurol Makina'nın amiral gemisi olan Ejder Yalçın'ın dünyanın birçok ülkesinden kullanıcısı bulunuyor.

Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi sayesinde, kullanıcılarına birçok farklı konfigürasyon sunan Ejder Yalçın, üstün görev kabiliyetleriyle Avrupa, NATO ve BM başta olmak üzere 10'dan fazla ülkenin envanterinde yer alıyor.