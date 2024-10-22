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Savunma

Türk zırhlısı Endonezya yolcusu! İmzalar atıldı

FNSS Savunma Sistemleri, Endonezya Silahlı Kuvvetleri için zırhlı personel taşıyıcı üretecek.

AA22 Ekim 2024 Salı 13:06 - Güncelleme:
Türk zırhlısı Endonezya yolcusu! İmzalar atıldı
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FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, Endonezya Silahlı Kuvvetleri için üretecekleri yeni zırhlı personel taşıyıcı hakkında bilgi verdi.

Endonezya Silahlı Kuvvetleri ile PT Pindad firmasının, Kaplan MT tankının devamı olacak şekilde aynı ağırlık sınıfında paletli zırhlı personel taşıyıcı için anlaşma imzaladıklarını anımsatan Kurt, bu anlaşmayı takiben PT Pindad firması ile bu ürünün geliştirilmesi ve üretilmesi için anlaşmaya imza attıklarını söyledi.

Kurt, böylece Kaplan MT'den sonra Endonezya Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığına ortak geliştirme projesi olarak ikinci bir aracı vereceklerine vurgu yaparak, "İki aracımız çıkacak bu çalışma neticesinde. Bir araç FNSS Ankara'da, bir araç da Endonezya'da PT Pindad tarafından üretilecek. 2025 yılı ağırlıklı olarak tasarım ve prototipleme, 2026 testler ile geçecek ve 2026 sonunda iki aracı Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Aracın özelliklerinden de bahseden Kurt, Kaplan ZPT'nin muharebe alanında tam bir kuvvet çarpanı olmasını hedeflediklerini anlattı. Kurt, şunları kaydetti:

"Araç nişancı, sürücü ve komutan dahil olmak üzere toplam 13 personeli taşıma kapasitesine sahip olacak. Gelişmiş süspansiyon sistemi araç içi titreşimi azaltacak ve yol tutuşunu artıracak şekilde tasarlanıyor. Muharebe yönetim sistemi mürettebat için hem gündüz hem gece görüş sağlayan 360 derece durumsal farkındalık kameraları ve diğer farklı görev ekipmanlarının kolay entegrasyonuna izin veren araç elektroniği altyapısına sahip olacak. Kaplan ZPT sınıfının en hızlı aracı olarak tasarlanacak, saatte 70 kilometrenin üzerinde maksimum hıza sahip olacak. Diğer paletli araçlarda görülmeyen bir süratte karşınıza çıkıyor olacağız. Tank savar füzeleri ve omuzdan atılan roketlere karşı aktif koruma sistemi seçeneği olacak."

Kurt, araçta insanlı veya insansız kule sistemleri ile entegrasyon seçeneği olacağını belirterek, aracın geniş silah sistemi ile donatılabileceğini vurguladı.

Aracın diğer FNNS araçları ile aynı parçalar ve alt sistemleri kullandığını ifade eden Kurt, bu durumun güvenirlik, lojistik birliktelik ve servis kolaylığı açısından avantaj sağladığını aktardı.

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